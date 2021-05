Hà Nội lo ngại khi số ca mắc Covid-19 trong khu cách ly tăng nhanh

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý nghiêm, đảm bảo giãn cách giữa F1, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô. Đây là khu vực đang chăm sóc, giám sát hơn 900 người, là những F1 liên quan đến ca bệnh trên địa bàn TP.

Báo cáo Chủ tịch TP, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết trong những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển F0 tăng nhanh. Ngành y tế đã xét nghiệm toàn bộ người trong diện F1 đang cách ly để sàng lọc và phát hiện thêm 27 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp này đã được chuyển viện điều trị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô chuyển người trong diện F1 đã âm tính đến cách ly tại Đại học FPT để giảm mật độ.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu cơ sở cách ly toàn TP xét nghiệm sàng lọc sớm cho toàn bộ F1. Ảnh: Xuân Hải.

Theo ngành y tế TP, điểm cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô có nhiều F1 thuộc chùm ca bệnh lây nhiễm nhanh. Mật độ F1 ở đây rất cao nên nguy cơ phát bệnh cao, mầm bệnh có thể đã xâm nhập.

Bà Hà kiến nghị Trường Quân sự bố trí 4-6 người/phòng để đảm bảo an toàn cho các F1, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Sở Y tế sẽ rà soát tất cả khu cách ly trên địa bàn để giảm mật độ, đảm bảo nghiêm việc giãn cách, cũng như lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, an toàn trong khu cách ly. Ông bày tỏ lo ngại khi số ca mắc tăng nhiều trong khu cách ly tập trung và nhấn mạnh Thường trực Thành ủy liên tục nhắc nhở phải đảm bảo an toàn các các khu cách ly cũng như lực lượng tham gia chống dịch.

"TP đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn một mức việc quản lý ở các khu cách ly tập trung và biện pháp quyết liệt hơn trên toàn địa bàn", ông Chu Ngọc Anh giao Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô giảm mật độ và xét nghiệm thường xuyên sàng lọc ca nghi nhiễm, khử khuẩn liên tục.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh thống nhất phương án Sở Y tế đưa ra là cách ly thêm 14 ngày sau thời gian cách ly tập trung (21 ngày) đối với người chung phòng với ca nhiễm nCoV. Ông yêu cầu đơn vị giải thích cụ thể để người dân hiểu và phối hợp.

Về việc đóng kinh phí, Chủ tịch UBND TP giao Bộ Tư lệnh thủ đô chủ động, đảm bảo đời sống người dân. Ông giao Sở Y tế rà soát, ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên phục vụ và cả người xử lý rác khu cách ly tập trung, tập trung xét nghiệm tất cả lực lượng tuyến đầu.