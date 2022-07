Hà Nội lắp thêm 'mắt thần' an ninh tại khu dân cư, tuyến đường chính

Hà Nội yêu cầu lắp đặt thêm camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo UBND TP, đến nay toàn thành phố đã xây dựng triển khai mô hình “camera an ninh” tại 121 phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã.

Qua rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương thấy rằng mô hình camera an ninh là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Hệ thống camera là “tai mắt”, “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra khám phá nhanh, kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật. Từ các hình ảnh ghi lại giúp cho lực lượng công an thu thập nội dung, diễn biến các vụ việc làm căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Đặc biệt, tại một số địa bàn việc triển khai hệ thống camera an ninh đã có tác dụng tốt trong việc răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội. Một số loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng công an nhanh chóng trích xuất hình ảnh, truy vết các đối tượng phạm tội, kịp thời điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

UBND thành phố cho rằng để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng phường, thị trấn, quận, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Đồng thời, thành phố đẩy tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất, dành một phần kinh phí ngân sách triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng camera an ninh, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng công an là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng, kể cả cho người dân, đáp ứng được nhu cầu khai thác, phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn…

Thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và xây dựng, nhân rộng mô hình camera an ninh nói riêng để góp phần tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.