Hà Nội lập 39 chốt kiểm soát người ra vào vùng đỏ

Chiều 3/9, Công an Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ) từ 7h ngày 4/9. Công an Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan phối hợp, tổ chức các chốt trực tại các tuyến đường ra vào phân vùng 1. Trong đó, 21 chốt loại 1 do thành phố trực tiếp quản lý được đặt tại điểm có mật độ giao thông cao. Mỗi chốt chia làm 4 ca trực hàng ngày với 16 cán bộ/ca. Chốt trưởng là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội. Dự kiến, vị trí 21 chốt tại phân vùng 1 của Hà Nội gồm: Cầu Thăng Long, cầu Diễn, cầu Thạch Bích, cầu Sông Đáy, cầu Mai Lĩnh, cầu Quán Gánh, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cống Liên Mạc, cầu vượt Sông Nhuệ, cầu Ngà, cầu 72 II, cầu Cù Sơn, cầu Tân Phú, ngã ba đê Tả Đáy, cầu Khê Tang; cầu qua ngã ba đê Hữu Hồng - trạm bơm Hồng Vân. Ngoài ra, 9 chốt loại 2 sẽ được đặt tại các nơi có mật độ giao thông trung bình và do UBND các quận, huyện phụ trách với 9 cán bộ/chốt. Đồng thời, 9 chốt loại 3 đặt tại điểm có mật độ giao thông thấp do UBND xã, phường phụ trách với 4 cán bộ/chốt. Các chốt trực có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện ra vào phân vùng 1, bảo đảm an ninh trật tự; phân luồng giao thông. Đồng thời, lực lượng y tế tại chốt có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Công an Hà Nội cũng yêu cầu các chốt trực kiên quyết yêu cầu quay đầu với các trường hợp không đủ điều kiện. Công an Hà Nội lập thêm 6 tổ kiểm tra cơ động mạnh 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh được thành lập mới, nâng tổng số lên 12 tổ. Lực lượng này sẽ xử lý các vi phạm về giãn cách xã hội, vi phạm luật giao thông, hình sự.