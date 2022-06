Hà Nội lại sắp nắng nóng gay gắt

Bước vào giai đoạn nắng nóng mới, Hà Nội khả năng hứng chịu mức nhiệt cao nhất 36-37 độ C. Nắng nóng duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 29/6, trong khi Trung Bộ còn kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng kể từ ngày 26/6. Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-37 độ C.

Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong đợt này rơi vào ngày 28-29/6. Nhiều nơi ở miền Bắc có thể đạt tới 38-39 độ C, nhưng ít khả năng nắng nóng gay gắt như đầu tuần qua. Thời điểm có nhiệt độ trên 35 độ C thường kéo dài từ 10h đến 16h-17h.

"Nắng nóng gay gắt sẽ phổ biến từ 12h đến 15h với nhiệt độ ngoài trời tăng 3-4 độ C so với mức nhiệt đo trong lều khí tượng, kèm theo tác động từ chỉ số UV cao nên người dân hạn chế ra đường vào khung giờ này", ông Hưởng khuyến cáo.

Theo chuyên gia, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 7 khả năng cao hơn so với tháng 6. Tuy nhiên, miền Bắc ít nguy cơ xuất hiện những đợt nóng gay gắt như vừa qua khi nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 36-38 độ C, riêng nhiều nơi ở miền Trung vẫn có thể ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.

Nắng nóng tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 26/6 với nhiệt độ cao nhất 36 độ C, rồi tiếp tục gia tăng cường độ trong 2-3 ngày tới. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình tiếp diễn nắng nóng trong ngày 26/6 với mức cao phổ biến 35-36 độ C, miền núi và trung du nắng nóng cục bộ. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 16h.

Từ ngày 27/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Các khu vực khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trang Accuweather dự báo thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, oi nóng nhưng không quá nắng gắt trong ngày 26/6. Đến ngày 27/6, nền nhiệt tại thủ đô tăng nhanh và có thể đạt ngưỡng 38 độ C. Người dân cần hạn chế ở ngoài trời quá lâu trong khung giờ 12h-16h, khi mức nhiệt cảm nhận lên tới trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Từ ngày 29/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ khả năng kéo dài 3-4 ngày tới.