Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm

Với mức nhiệt 38,2 độ C ghi nhận lúc 13h, Hà Nội trở thành khu vực có thời tiết nóng nhất cả nước, vượt qua cả nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành phố Trung Bộ.

Chiều 19/6, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, trời có gió nhưng thời tiết khó chịu, nhất là khi người dân di chuyển trên đường. Khu vực đang trải qua ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h, nhiệt độ quan trắc được ở hai trạm đo Láng và Sơn Tây (Hà Nội) là 38,2 độ C, cao nhất cả nước. Trong khi những trạm đo khác tại thủ đô ghi nhận mức dao động 37-37,5 độ C.

Đồng thời, nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn 1-2 độ C so với những khu vực lân cận khác như Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, cao hơn Hòa Bình hoặc Nho Quan (Ninh Bình) là nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt cao nhất miền Bắc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 19/6: Nắng nóng Ngày 20/6: Nắng nóng Ngày 21/6: Nắng nóng Ngày 22/6: Mưa dông Ngày 23/6: Mưa dông Ngày 24/6: Không mưa Ngày 25/6: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 37 37 36 34 33 33 34 Nhiệt độ thấp nhất

30 30 30 30 28 27 28

Đáng lưu ý, mức nhiệt lúc 13h ở Hà Nội cao hơn ở các tỉnh, thành phố miền Trung cũng đang trong đợt nắng nóng gay gắt diện rộng. Theo đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ quan trắc được ở ngưỡng phổ biến 36-37 độ C. Nơi nóng nhất miền Trung là Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ tiếp tục gia tăng và có thể đạt đỉnh vào lúc 14h-15h. Người dân di chuyển trên đường sẽ cảm thấy rất khó chịu khi hứng cái nóng bỏng rát phả lên từ mặt đường bê tông, đường nhựa.

Theo trang dự báo Accuweather, mặc dù nhiệt độ khí tượng ở ngưỡng 37-38 độ C, mức nhiệt cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 41-42 độ C vào chiều 19/6. Khu vực duy trì nhiệt độ trên 35 độ C đến khoảng 17h, sau đó giảm dần xuống ngưỡng 30-32 độ C và kéo dài đến khoảng 22h. Ban đêm, nhiệt độ ở mức thấp nhất 28-29 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trạng thái nắng nóng gay gắt 36-38 độ C tiếp diễn ở miền Bắc trong ngày 20/6, sau đó dịu dần. Kể từ ngày 22/6, thời tiết khu vực có thể dễ chịu hơn, trong khi Trung Bộ còn duy trì nắng nóng đến hết ngày 23/6.