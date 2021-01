Hà Nội, Hội An vào top điểm đến phổ biến nhất thế giới năm 2021

Giải thưởng do khách du lịch bình chọn của TripAdvisor được công bố, trong đó, nhiều thành phố của Việt Nam lọt vào top các điểm đến nổi tiếng hàng đầu thế giới và châu Á.

Sau một năm khó khăn cho hoạt động du lịch, TripAdvisor đã công bố những điểm đến tốt nhất, giành chiến thắng Giải thưởng Sự lựa chọn của Khách du lịch năm 2021 (Tripadvisor Travellers' Choice 2021).

Các giải thưởng được chia thành 4 hạng mục: Điểm đến phổ biến nhất, Điểm đến xu hướng, Điểm đến mới nổi và Công viên Quốc gia tốt nhất. Trong đó, hạng mục Điểm đến phổ biến nhất nêu bật những nơi mà người đánh giá trên TripAdvisor yêu thích nhất trong 12 tháng qua.

Với danh mục này, Bali (Indonesia) vươn lên vị trí đầu tiên, trở thành điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới. Điểm du lịch này xếp thứ 4 vào năm ngoái và đã đánh bại London (Anh) từ đầu bảng xuống vị trí á quân.

Bên cạnh 2 điểm đến dẫn đầu, Dubai (UAE), Rome (Italy) và Paris (Pháp) lần lượt xếp các vị trí còn lại trong top 5.

Việt Nam cũng có 2 cái tên vào top 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới là thủ đô Hà Nội đứng hạng 6 và Hội An (Quảng Nam) xếp thứ 11.

Thủ đô Hà Nội vào top 10 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Bên cạnh bình chọn thế giới, giải thưởng còn xếp hạng các điểm đến ở từng khu vực. Trong đó, nhiều thành phố Việt Nam lọt vào danh sách top điểm đến nổi tiếng hàng đầu châu Á, cụ thể Hà Nội xếp hạng 2 (chỉ sau Bali), Hội An vị trí 4, TP.HCM thứ 11 và Đà Nẵng 16.

The Travellers' Choice Best of the Best Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh các điểm đến yêu thích của du khách trên toàn thế giới dựa vào đánh giá và xếp hạng khách sạn, nhà hàng, hoạt động giải trí tại từng nơi, trên phạm vi toàn thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng (1/12/2019-30/11/2020). Giải thưởng có tính đến chất lượng và số lượng đánh giá, xếp hạng của khách du lịch trên Tripadvisor.

Bali được công bố là điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới, theo Giải thưởng Tripadvisor Travellers' Choice năm 2021.

Hayley Coleman, người phát ngôn của Tripadvisor, cho biết: "Đây là những điểm đến mà khách du lịch muốn đến thăm tiếp theo, cho dù là viên ngọc du lịch ở hiện tại hay một nơi chưa có trên bản đồ đối với du khách quốc tế".