Hà Nội ghi nhận 2.884 F0, không có thêm ca tử vong

Số lượng F0 ở Hà Nội vẫn tăng cao, trong khi đó, TP.HCM nhiều ngày liên tiếp ghi nhận dưới 300 ca bệnh.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 16.715, ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 16.234 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 152 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca.

Trong 24 giờ qua, 1.060.059 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Số ca mắc mới tăng hơn 700 người

Tính từ 16h ngày 19/1 đến 16h ngày 20/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.796 ca trong cộng đồng).

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 2.884 trường hợp dương tính. Trái ngược với tình hình dịch phức tạp tại Hà Nội, TP.HCM có ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận số người mắc Covid-19 dưới ngưỡng 300 ca.

Hôm nay, Hà Nội có 2.884 ca nhiễm. Thành phố này vẫn đứng đầu cả nước về số lượng ca nhiễm. Trong 7 ngày qua, Hà Nội có tổng cộng 20.504 ca, trung bình mỗi ngày tăng 2.929 F0 mới. Số ca mắc tăng cao song trong 24 giờ qua thành phố này không ghi nhận ca tử vong, giảm 4 ca so với ngày trước đó.

So với các địa phương có số mắc tương đương hoặc thậm chí thấp hơn Hà Nội, F0 tử vong ở phành phố này thấp hơn.

Đà Nẵng, Hải Phòng tiếp tục là các địa phương có số ca nhiễm cao thứ 2 và 3 trên cả nước. Một tuần gần đây, Đà Nẵng ghi nhận 657-943 ca mới mỗi ngày, liên tục gia tăng. Trong khi đó, Hải Phòng sau một ngày không ghi nhận ca mắc mới, địa phương tiếp tục tăng nhanh số F0 với 722 ca bệnh.



Một số địa phương khác có số ca nhiễm trên 500 trường hợp là Đà Nẵng (983), Hải Phòng (722), Bến Tre (614), Khánh Hòa (579), Hưng Yên (565), Bình Định (521), Quảng Ngãi (513).

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy một số địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh (-271), Thanh Hóa (-131), Bình Phước (-73).

Ngược lại, các địa phương có số ca tăng nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Định (+109), Quảng Ninh (+92), Đà Nẵng (+91).





Đến nay, Việt Nam ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.094.802 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 21.225 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.088.295 ca, trong đó có 1.792.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (512.195), Bình Dương (292.305), Hà Nội (99.910), Đồng Nai (99.530), Tây Ninh (86.553).

Hơn 4.500 bệnh nhân diễn biến nặng

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.736 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.794.924 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.591 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 3.062 ca, thở oxy dòng cao HFNC: 750 ca, thở máy không xâm lấn: 112 ca, thở máy xâm lấn: 647 ca, ECMO: 20 ca

Từ 17h30 ngày 19/1 đến 17h30 ngày 20/1, cả nước ghi nhận 152 ca tử vong. TP.HCM có 13 ca trong đó có 2 bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tiền Giang (1).

Số ca tử vong tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (12), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Sóc Trăng (9), Tiền Giang (9), Hậu Giang (9), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Bình Dương (5), Long An (5), Cần Thơ (5), Bạc Liêu (5), Bình Phước (4), Đồng Nai (4), Hòa Bình (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bình Thuận (3), Bắc Ninh (3), Hà Giang (3), Bình Định (3), Khánh Hòa (2), Cà Mau (2), Điện Biên (1), Nghệ An (1), Đà Nẵng (1), Phú Yên (1), Đắk Lắk (1), Lâm Đồng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 157 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 19/1, nước ta có 1.060.059 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 172.714.400 liều, trong đó tiêm mũi một là 78.789.865 liều, tiêm mũi 2 là 73.308.371 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 20.616.164 liều.





Tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là tiếp tục tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong những giải pháp chủ yếu của Bộ Y tế là tiếp tục triển khai các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 theo 4 cấp độ. Đáng chú ý, khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh các tiêu chính đánh giá cấp độ dịch từ kiểm soát tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng sang kiểm soát tỷ lệ người mắc Covid-19 được phân loại nguy cơ cao và rất cao.

Khi xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, Bộ Y tế yêu cầu phát hiện kịp thời thay đổi về dịch tễ học, độc lực của virus, sau đó thiết lập mạng lưới các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có khả năng phát hiện biến chủng mới.

Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế và hành chính phù hợp, qua đó theo dõi hiệu quả của biện pháp can thiệp với biến chủng mới.