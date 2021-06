Hà Nội dự kiến nới lỏng thêm một số hoạt động

Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, nhất là khi TP dự kiến nới lỏng thêm một số hoạt động.

Tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội ngày 24/6, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu một loạt nhiệm vụ, yêu cầu các đơn vị thực hiện trong bối cảnh TP vừa nới lỏng một số dịch vụ xã hội.

Ông Dũng cho biết thời gian tới, thành phố có thể tiếp tục nới lỏng một số hoạt động. Phó chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn diễn ra ngày 7 và 8/7 (đợt 1).

Ông Dũng giao Sở GD&ĐT điều chỉnh phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh; lưu ý việc điều động cán bộ, giáo viên coi thi bảo đảm đúng quy định, quán triệt điểm thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi thi nghiêm túc, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh làm bài.

Ngoài ra, lãnh đạo TP giao Công an Hà Nội có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông, đặc biệt là đầu và cuối giờ thi để bảo đảm an toàn, giãn cách ở điểm chờ. Ban chỉ đạo thi quận, huyện, thị xã diễn tập tình huống xảy ra trong công tác coi thi bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết TP dự kiến nới lỏng thêm dịch vụ thời gian tới. Ảnh: Đ.C.

Báo cáo tại hội nghị, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Đại cho biết kỳ thi này có hơn 100.000 thí sinh tham gia, thi ở 4.235 phòng thi tại 188 điểm thi trên toàn địa bàn. Sở GD&ĐT Hà Nội điều động gần 15.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, 530 cán bộ thanh tra và 778 cán bộ chấm thi.

Theo số liệu thống kê, đến 14h ngày 23/6, Hà Nội có 31 học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11 học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và 20 học sinh thuộc vùng cách ly, phong tỏa).

"Số học sinh này sẽ không tham gia kỳ thi đợt 1 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Các em sẽ thi ở đợt thứ 2 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không thể tham gia đợt 1 và thời gian thi sẽ được Bộ GD&ĐT thông báo sau", ông Đại nói.

Theo CDC Hà Nội, TP đã có gần 10 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Ổ dịch gần đây nhất tại huyện Đông Anh với 20 trường hợp dương tính đã cơ bản được kiểm soát.