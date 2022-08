Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng

UBND Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng và thấp nhất 5 triệu đồng cho mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố. Tổng kinh phí đề xuất là 250 tỷ đồng.

UBND Hà Nội đang xem xét, lấy ý kiến tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ 10 triệu đồng sẽ dành cho người làm trực tiếp chuyên môn y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm cấp cứu 115, các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm.

Người không làm trực tiếp chuyên môn mà làm quản lý hoặc hành chính ở các đơn vị trên dự kiến được hỗ trợ 7 triệu đồng.

Mức hỗ trợ 7 triệu đồng cũng dành cho các cá nhân làm trực tiếp chuyên môn tại trung tâm giám định y khoa, trung tâm pháp y, trung tâm tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Người làm quản lý hoặc hành chính nhận mức 5 triệu đồng.

Với viên chức, người lao động thuộc các phòng nghiệp vụ y, kế hoạch tài chính, văn phòng trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, mức hỗ trợ dự kiến là 10 triệu đồng. Cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ dược, tổ chức cán bộ, quản lý hành nghề y dược tư nhân và Thanh tra Sở được hỗ trợ 7 triệu đồng.

Dự thảo cũng đưa ra mức hỗ trợ 7 triệu đồng với nhân viên y tế thuộc phòng y tế các quận, huyện, thị xã.

Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 250 tỷ đồng . Nghị quyết này dự kiến được trình HĐND Hà Nội xem xét và thông qua vào kỳ họp chuyên đề diễn ra vào tháng 9.

Nhân viên y tế ở Hà Nội tiêm vaccine cho người dân vào hồi tháng 11/2021. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2021 đến tháng 4/2022, 860 nhân viên y bác sĩ của thành phố đã xin nghỉ việc. Việc này khiến ngành y tế của thành phố lo ngại khi dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại hoặc việc xuất hiện chủng mới có khả năng lây lan, nguy hiểm.

Hồi tháng 6, UBND Hà Nội đã có tờ trình Nghị quyết chế độ hỗ trợ cho y, bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố. Nhưng sau đó, thành phố rút Nghị quyết này khỏi danh mục tờ trình gửi lên HĐND Hà Nội để xem xét trong kỳ họp vào tháng 7.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Hà Nội, cho biết lý do UBND thành phố rút tờ trình này ngay trước kỳ họp là do cần xem xét nhiều nội dung liên quan.

"Nghị quyết hỗ trợ con người thì quy trình cũng rất cẩn thận do còn phân định cán bộ y tế ở nhiều khu vực cũng như bệnh viện công, tư, do cơ sở hay thành phố quản lý, tự chủ hay không tự chủ. Do đó, Nghị quyết hỗ trợ y bác sĩ của thành phố sẽ được trình trong thời gian sớm nhất", ông Việt thông tin.