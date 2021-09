Hà Nội đồng loạt lập 39 chốt kiểm soát vùng đỏ

Theo phương án của Công an Hà Nội, toàn thành phố có 39 chốt kiểm soát vùng 1 (vùng đỏ). Trong đó có 21 chốt loại 1 do thành phố trực tiếp quản lý được đặt tại điểm có mật độ giao thông cao. Mỗi chốt chia làm 4 ca trực hàng ngày với 16 cán bộ/ca. Chốt trưởng là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.