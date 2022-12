Hà Nội đóng cửa hơn 1.100 quán karaoke, vũ trường

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 quán karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Công an TP Hà Nội rà soát công tác bảo đảm an toàn PCCC tại quán karaoke ở quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Đình Hiếu.

Chiều 26/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn kể từ cuối tháng 10 đến nay.

Tại hội nghị, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội), cho biết trên địa bàn thành phố có tổng số 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên toàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã xử phạt 423 trường hợp với số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng ; ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động.

Đại tá Phạm Trung Hiếu đề nghị lực lượng chức năng của TP Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn biểu dương các đơn vị của thành phố đã vào cuộc quyết liệt trong đợt tổng rà soát, kiểm tra PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua đợt tổng kiểm tra, rà soát cho thấy còn nhiều tồn tại, thiếu sót của cơ sở trong công tác PCCC cũng như của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC, nhất là công tác quản lý ở cấp xã còn nhiều hạn chế.

Qua đó, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ để thực hiện đồng bộ.

Đồng thời có hình thức kiểm điểm đối với chủ tịch UBND cấp xã không chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương, không tổ chức chữa cháy, CNCH giai đoạn ban đầu khi xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

"Đặc biệt, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại về người, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định”, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.