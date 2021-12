Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường

Thời tiết Hà Nội duy trì mức nhiệt thấp nhất 16 độ C vào ban đêm nhưng ban ngày nắng hanh, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn ngày thứ 4 liên tiếp.

Sáng 9/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống chi phối thời tiết Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt giảm, mưa dông xuất hiện nhiều nơi.

Rạng sáng nay, Đồng bằng Bắc Bộ rét kèm mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi dưới 10 độ C. Nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa nên cảm giác rét buốt rõ rệt. Hôm nay, mưa giảm, nhiệt độ tăng nhanh sau 8h và có thể đạt ngưỡng cao nhất 22-24 độ C giữa trưa.

Đợt rét này duy trì đến ngày 10/12 với đặc điểm rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 16 độ C. Ban ngày, tiết trời dễ chịu hơn với mức nhiệt dao động 19-23 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định thời gian tới, miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường nên trạng thái rét về đêm và sáng sớm có thể kéo dài. Nửa cuối tháng 12, khu vực khả năng đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng hanh. Ảnh: Tuấn Anh.

Về chất lượng không khí, ngày 9/12, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận chỉ số AQI dao động 170-220 đơn vị, ngưỡng có hại. Ô nhiễm tái diễn ngày thứ 5 liên tiếp.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, ô nhiễm không khí tái diễn do thời tiết nắng, hanh khô, nhiệt độ có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ gió lại giảm dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm không được khuếch tán trong không khí, nhiều trạm tích tụ chất ô nhiễm khiến chỉ số AQI tăng.

Trong các khung giờ cao điểm khi người dân di chuyển nhiều trên đường, nồng độ các chất ô nhiễm tiếp tục tăng khiến chất lượng không khí duy trì ở mức xấu. Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời, không tập thể dục sáng sớm và chiều tối trong điều kiện chất lượng không khí gây hại cho sức khỏe con người.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào và dông cục bộ hôm nay (9/12).

Những ngày tới, Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ thấp nhất trong đêm xuống ngưỡng 13-16 độ C, trời rét. Trong khi đó, thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ổn định hơn với nhiệt độ trong ngày cao ở ngưỡng 28-31 độ C, mưa xuất hiện vài nơi.

Các tỉnh, thành phố Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ xuống thấp như đợt vừa qua. Trong tuần, khu vực có mức nhiệt cao 29-32 độ C, người dân có thể cảm thấy oi bức ban ngày. Đến đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 22-25 độ C, trời se lạnh.