Hà Nội đón không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa từ ngày 16/4, trời chuyển lạnh. Từ nay đến hết tháng, khu vực có thể đón thêm một số đợt lạnh trước khi bước vào mùa hè.

Rạng sáng 15/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đã hình thành ở phía bắc và đang di chuyển xuống nước ta. Hiện, không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống phía dưới, tạo ra một tổ hợp gây mưa cho nhiều nơi.

Do ảnh hưởng của hình thái trên, chiều tối và đêm nay, một số nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa dông cục bộ. Từ ngày 16/4, mưa lan rộng ra khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những ngày cuối tuần, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 19-22 độ C, giảm 3-5 độ C so với những ngày qua.

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa diện rộng, trời trở lạnh từ ngày 16/4. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt trong đêm và sáng 17/4. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 21 độ C, trời lạnh kèm mưa dông diện rộng. Thời tiết trong hai ngày cuối tuần tại thủ đô diễn biến xấu.

Phải đến ngày 19/4, nắng ấm mới quay trở lại. Tuần tới, thời tiết Hà Nội được dự báo tương đối thuận lợi. Tiết trời nắng ráo nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 26-28 độ C nên không quá oi bức.

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến cuối tháng 4, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Nhiều khả năng, miền Bắc tiếp tục đón thêm những đợt mưa lạnh ngắn ngày trong nửa cuối tháng.

Đến tháng 5, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng gia tăng so với tháng 4. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ, nắng nóng bắt đầu xuất hiện vào nửa cuối tháng 5, muộn hơn so với khu vực Tây Bắc.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, mưa sẽ gia tăng trong khoảng 10 ngày cuối tháng 4. Đáng lưu ý, ngày 19-20/4, các tỉnh phía nam cũng chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên nhiều nơi xuất hiện mưa rải rác, mưa lớn cục bộ.

Trước tình hình thời tiết xấu gây thiệt hại về người, tài sản cho các tỉnh Nam Bộ trong những ngày qua và khả năng mưa lớn tiếp diễn những ngày tới, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản gửi đơn vị chức năng liên quan của các địa phương phía Nam.

Theo đó, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo thiên tai, thời tiết để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó.

Người dân cũng cần được hướng dẫn các kỹ năng nhận biết, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Địa phương sẵn sàng phương án chống ngập úng đối với khu vực đô thị và khu dân cư tập trung.