Hà Nội đón cơn mưa lớn nhất từ đầu năm

Mưa lớn xuất hiện ở Hà Nội vào cuối ngày kèm theo dông, sét và gió mạnh với lượng phổ biến 50 mm/giờ. Một số nơi xảy ra ngập úng.

Chiều tối 11/5, cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội sau thời điểm có nắng nóng trong ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên hầu khắp khu vực Hà Nội.

Đường phố ngập sâu, nhiều xe chết máy sau cơn mưa lớn tại Hà Nội Sau cơn mưa lớn chiều tối 11/5, nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Mây dông bắt đầu gây mưa cho các khu vực ngoại thành như Sóc Sơn, Đông Anh, sau đó mở rộng ra khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh ngập trên phố Trần Đăng Ninh tối 12/5. Ảnh: Hải Nam.



Theo hệ thống quan trắc của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, từ 18h đến 18h45, lượng mưa ghi nhận được tại Cầu Giấy lên tới 107 mm. Cùng thời gian này, nhiều điểm quan trắc tại Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... có lượng mưa dao động 50-75 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết trong những giờ tới, vùng mây dông sẽ còn tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông khu vực cho khu vực kể trên.

Hiện, một số tuyến phố đã xảy ra ngập úng. Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy các điểm ngập đang tập trung ở quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Chuyên gia cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 20-40 cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 40-50 cm.

Cảnh ngập sau cơn mưa lớn ở Hà Nội tối 12/5. Ảnh: Thạch Thảo.



Các điểm/khu vực có nguy cơ bị ngập gồm:

- Tây Hồ: Thụy Khê, Dốc La Pho - Ba Đình: Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát, Ngọc Hà.

- Hoàn Kiếm: ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, Tạ Hiện.

- Đống Đa: Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Thái Hà - Thanh Xuân: Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi - Hai Bà Trưng: Minh Khai, Thanh Đàm.

- Cầu Giấy: Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ.

- Hoàng Mai: Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển.

- Bắc Từ Liêm: Phạm Văn Đồng, Nhổn - Nam Từ Liêm: hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long.

Dù vậy, chuyên gia cho biết trong đợt mưa này, các tuyến phố khả năng chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và tiêu thoát hết ngay sau khi mưa kết thúc.

Cảnh ngập trên phố Đội Cấn lúc 19h10. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên đã có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 12/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này. Mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có thể xảy ra khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 17h. Người dân tiếp tục đề phòng mưa dông xuất hiện sau thời điểm có nắng nóng trong ngày, kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 17/5.

Cảnh ngập trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Hải Nam.