Hà Nội đón 5-7 đợt lạnh trong tháng 3

Trong tháng 3, Bắc Bộ có thể chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh. Số ngày Hà Nội xuất hiện mưa phùn, sương mù gia tăng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong đêm qua (1/3). Nhiều nơi ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế bắt đầu xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngày 2/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tập trung đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các khu vực này có mưa, nhiệt độ giảm nhanh từ rạng sáng xuống mức thấp nhất 15-18 độ C, trời rét. Vùng núi có nơi dưới 14 độ C, rét đậm.

Do không khí lạnh đợt này vẫn lệch đông, vùng ảnh hưởng không quá rộng nên phía Tây Bắc Bộ và khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ trở lạnh.

Trong tháng 3, Hà Nội được dự báo xuất hiện nhiều ngày có mưa phùn, sương mù và trời lạnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Hà Nội, trong ngày đầu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, thời tiết khu vực tương đối xấu. Trạng thái nhiều mây, sương mù tiếp diễn kèm nhiệt độ giảm khi không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ trong ngày dao động 17-21 độ C, trời lạnh.

Theo trang dự báo Accuweather, thủ đô ghi nhận mức nhiệt thấp nhất vào buổi sáng. Lúc 7h, nhiệt độ xuống ngưỡng 17 độ C. Đến giữa trưa, nền nhiệt tăng thêm 3 độ C, đạt mức 20 độ C. Thời tiết có thể khô ráo hơn nhưng độ ẩm vẫn cao.

Trạng thái ẩm ướt, mưa phùn, sương mù khả năng tiếp diễn đến ngày 4/3. Sau đó, khu vực tăng nhiệt, nắng ấm quay trở lại ngắn ngày. Đến cuối tuần, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh mới nên Hà Nội có thể quay về trạng thái nồm ẩm, trời lạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định trong tháng 3, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh. Dù vậy, các đợt lạnh này chủ yếu có cường độ từ trung bình đến yếu, khó có thể gây ra rét đậm, rét hại.

Đặc trưng của đợt lạnh trong thời gian này là lệch đông và gây mưa, sương mù, độ ẩm cao. Do đó, tháng 3 sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa, tiết trời ẩm ướt hơn hẳn so với tháng 2.

Cũng do đặc trưng này, chất lượng không khí tại Hà Nội những ngày qua đã giảm so với trước đó. Liên tục 3 ngày gần đây, chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc đạt ngưỡng có hại cho sức khỏe. Hệ thống Airvisual dự báo tình trạng không khí xấu sẽ kéo dài đến hết tuần này.

Chuyên gia khuyến cáo thời gian này, thời tiết thay đổi thất thường, chất lượng không khí kém có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp nên người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.