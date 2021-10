Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ 25/10

Ngày 18/10, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND thành phố 4 phương án cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, học sinh một số khối lớp có thể đến trường từ 25/10.

Cụ thể, theo phương án 1, đối với 18 huyện và thị xã, học sinh sẽ học tại trường, gồm toàn bộ học sinh của các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đối với 12 quận, học sinh các khối lớp 5, 6, lớp 9, 10, 11 và lớp 12 học tại trường. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 học trực tuyến tại nhà. Cấp học mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện theo đề xuất của sở là từ ngày 25/10.

Học sinh ở Hà Nội có thể đến trường từ 25/10 sau thời gian dài học online. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo phương án 2, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tổ chức học tại trường cho các học sinh khối lớp 5, 6, 9, 10, 11 và 12. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 học trực tuyến tại nhà. Cấp mầm non tiếp tục nghỉ học.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Nếu phương án này được thông qua, việc điều chỉnh kế hoạch dạy học sẽ thực hiện từ ngày 25/10.

Ở phương án 3, các trường sẽ tổ chức học trực tiếp cho toàn bộ học sinh các cấp, từ tiểu học đến THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Học sinh cấp mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/10.

Trong phương án 4, học sinh tất cả cấp học, từ mầm non đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bắt đầu đi học trở lại từ học kỳ II năm học 2021-2022.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 17/1/2022.

Trong các phương án trên, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất chọn phương án 1. Theo sở, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch của Bộ Y tế, toàn thành phố được xác định đang ở cấp độ 1, là cấp độ nguy cơ thấp.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đã tiêm một mũi vaccine phòng chống Covid-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trên 95,5%, trong đó, 60% đã tiêm mũi hai.

Ngoài ra, sở GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Một nguyên nhân khác là các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, chỉ thực hiện dạy một buổi/ngày cho đến khi có thông báo mới. Đối với các đơn vị đông học sinh, mật độ cao, sở khuyến khích các trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Sau một tuần học sinh trở lại trường học, căn cứ cấp độ dịch do ngành y tế quy định và tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn, thành phố sẽ bố trí cho học sinh các khối lớp còn lại và cấp học mầm non trở lại trường học trực tiếp theo lộ trình để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng kiến nghị hiện còn một số trường học được các địa phương huy động sử dụng làm khu cách ly phòng chống dịch, Sở đề nghị thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có kế hoạch bàn giao địa điểm cho các nhà trường để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập.