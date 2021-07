Hà Nội công bố danh sách 8.321 chợ, siêu thị, hàng tạp hóa đang mở cửa

Địa điểm, số điện thoại, thời gian hoạt động của các chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm và cửa hàng tạp hóa được cập nhật qua danh sách này để người dân dễ dàng tìm mua.

Chiều 26/7, Sở Công Thương Hà Nội công bố danh sách các điểm bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại, truyền thống ở các quận, huyện trên địa bàn.

Theo đó, sẽ có 7.866 điểm bán hàng hóa thiết yếu là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán tạp hóa... và 455 chợ phân bổ khắp quận huyện của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội.

Thời gian hoạt động các điểm cung ứng này chủ yếu từ 6h - 22h hàng ngày. Bên cạnh đó, các bưu cục, chuyển phát nhanh cũng tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Ở các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi như Circle K, Vinmart, Vinmart +, Co.op Food, Homefarm... đều có thêm thông tin liên lạc để giao hàng trực tuyến.

Hà Nội hiện có 8.321 điểm bán hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Nhật Sinh.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, ngày 25/7, tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa tại Hà Nội ổn định, các quận/huyện chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Tại các chợ, lượng hàng hóa nông sản thực phẩm dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân. "Người dân đến các chợ truyền thống để chọn mua rau củ, quả, thịt, thủy hải sản. Giá cả các mặt hàng tại chợ ổn định, tuy nhiên, tại một số chợ giá tăng nhẹ đối với một số mặt hàng rau củ và thịt", Sở Công Thương Hà Nội thông tin.

Tại các siêu thị, chuỗi các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm, lượng khách đến mua sắm ngày 25/7 vắng hơn so với hôm trước. Hệ thống siêu thị Vinmart lượng khách đến mua sắm giảm, tương đương ngày bình thường, hệ thống siêu thị Big C lượng khách giảm 30% so với hôm trước...

Một số hệ thống siêu thị đã tăng lượng cung ứng gấp 200% so với bình thường để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân. Giá bán các mặt hàng tại siêu thị, chuỗi được niêm yết theo quy định, giá cả ổn định, không tăng so với bình thường.

Tải danh sách điểm bán ở đây.