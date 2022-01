Hà Nội có thêm hơn 2.900 F0, số ca mắc ở TP.HCM tăng trở lại

Các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 mới trên 700 là Hà Nội (2.968), Bình Phước (726), Bình Định (709), TP.HCM (701).

Tổng số ca mắc mới ngày 13/1 là 16.725, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca tại 63 tỉnh, thành phố.

Các tỉnh, thành trên 700 ca F0 mới: Hà Nội (2.968), Bình Phước (726), Bình Định (709), TP.HCM (701).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 26.031 ca.

206 ca tử vong được ghi nhận sau 24 giờ.

927.829 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong vòng 24 giờ.

Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron.

Theo thông tin lúc 18h ngày 13/1 của Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Số ca trong ngày hôm nay tiếp tục tăng hơn 634 F0 so với ngày trước đó. Số lượng bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng là 10.822 ca.





Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 500 ca bệnh trong ngày là Hà Nội (2.968), Bình Phước (726), Bình Định (709), TP.HCM (701), Khánh Hòa (677), Đà Nẵng (657), Cà Mau (599), Bến Tre (593).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 16.012 ca/ngày.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Tất cả đều là ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).

Hà Nội tiếp tục là nơi có số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ cao nhất cả nước. Hôm nay, Hà Nội có 2.968 ca mắc Covid-19, đánh dấu 5 ngày liên tiếp ghi nhận trên 2.800 ca nhiễm. Bảy ngày qua, thành phố này có 19.703 ca bệnh, cao nhất cả nước, trung bình mỗi ngày có 2.815 ca. Trong khoảng một tháng qua, Hà Nội là nơi có số ca mắc mới cao nhất cả nước.





Sau Hà Nội, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định cũng có số ca nhiễm tăng cao. Ngày 13/1, TP.HCM có 701 ca mắc. Liên tiếp 6 ngày qua, thành phố ghi nhận xu hướng tăng trở lại ca F0 sau thời gian giảm sâu. Đắk Lắk tăng 416 ca nhiễm so với ngày trước đó. Tiếp theo là Lạng Sơn tăng 121 ca và Bến Tre tăng 94 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.975.444 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.969.294.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (510.202), Bình Dương (291.804), Đồng Nai (99.069), Tây Ninh (84.070), Hà Nội (79.406).

26.031 người khỏi Covid-19 trong ngày

Theo số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong ngày, Việt Nam có 26.031 người khỏi Covid-19. Tổng số người được điều trị khỏi đến nay 1.661.930 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006, trong đó có 4.320 người thở oxy qua mặt nạ, 798 bệnh nhân thở oxy dòng cao (HFNC), 869 bệnh nhân thở máy và 19 trường hợp được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 12/1 đến 17h30 ngày 13/1, Việt Nam có 206 ca tử vong do Covid-19. TP.HCM có 19 ca, trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến là Bình Dương (1), Đắc Lắk (1), Long An (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1).

Các trường hợp khác trú tại: Đồng Tháp (30 ca trong 2 ngày), Vĩnh Long (14), Hà Nội (13), An Giang (11), Tiền Giang (11), Bình Dương (10), Long An (10), Cần Thơ (10), Tây Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (7), Sóc Trăng (6), Kiên Giang (6), Cà Mau (4), Bắc Ninh (3), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (3), Bình Thuận (3), Thừa Thiên - Huế (2), Bình Định (2), Hà Giang (2), Phú Thọ (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hòa Bình (2), Quảng Trị (1), Hải Phòng (1), Nghệ An (1), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1), Gia Lai (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 218 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.170 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 12/1, có 927.829 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 164.482.313, trong đó tiêm mũi một là 78.458.908 liều, tiêm mũi 2 là 71.707.029 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 14.316.376 liều.





Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, gần 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 92,8%. Trong khi đó, số lượng trẻ 12-17 tuổi cũng đạt hơn 89,8% tiêm mũi một và 68% tiêm đủ 2 liều cơ bản.

Trước lo ngại về khả năng tái nhiễm biến chủng mới đối với những trường hợp từng mắc bệnh, ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết tình huống này có thể xảy ra.

Những trường hợp có nguy cơ tái nhiễm virus cao vẫn là nhóm hệ miễn dịch kém, mắc bệnh nền, người cao tuổi.

Chuyên gia khuyến cáo người dân sau khi khỏi Covid-19 vẫn nên cố gắng tiêm đủ 3 mũi vaccine (liều cơ bản và nhắc lại), thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K.