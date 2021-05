Hà Nội có thể mưa lớn tối nay

Mưa tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận nhưng khả năng không lớn như tối 11/5. Ngày mai, nắng nóng sẽ giảm nhiệt ở nhiều nơi.

Chiều 12/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Sơn La, Hòa Bình hiện xuất hiện những đám mây đối lưu khá mạnh. Khoảng chiều tối nay, vùng mây sẽ phát triển và gây mưa dông cho khu vực Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh... và các khu vực lân cận.

Nhiều khả năng, Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục đón mưa dông sau thời điểm có nắng nóng trong ngày. Người dân cần đề phòng những hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Dù vậy, lượng mưa khả năng không lớn như cơn mưa tối 11/5.

Lý giải về cơn mưa lớn tối qua ở Hà Nội, chuyên gia cho biết đây không phải hiện tượng bất thường, xảy ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phát triển kèm theo gió đông nam thổi từ biển vào. Lượng mưa đo được ở nhiều nơi phổ biến 40-60 mm, mưa rất lớn chỉ xảy ra cục bộ ở một số điểm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn kèm theo dông, sét sẽ còn xảy ra thường xuyên trong mùa hè ở miền Bắc và thường xuất hiện sau thời điểm có nắng nóng trong ngày.

Mưa dông khả năng tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội vào chiều tối nay, 12/5. Ảnh: Đức Anh.

Hôm nay, nắng nóng cũng giảm nhiệt ở nhiều nơi. Tại Bắc Bộ, khu vực có mức nhiệt cao nhất trong ngày là Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang và Hà Nội. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, giảm 1-2 độ C so với hôm qua.

Trong khi đó, nắng nóng vẫn tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ngày 12/5, mức nhiệt cao nhất tại khu vực này được ghi nhận ở Tuyên Hóa (Quảng Trị) là 38,1 độ C. Chiều tối nay, mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở khu vực này khiến nền nhiệt dịu nhanh.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái oi nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 17/5.

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa đã xuất hiện cục bộ vào trưa nay nhưng với diện hẹp. Chiều tối nay, mưa dông khả năng tiếp tục phát triển và mở rộng, tập trung tại các tỉnh: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai...

Từ ngày 13/5, nắng nóng giảm nhiệt, đồng thời mưa gia tăng ở Nam Bộ. Những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh lân cận duy trì nền nhiệt 27-34 độ C. Người dân đề phòng sự xuất hiện của những cơn mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật vào cuối ngày.