Hà Nội chuẩn bị rét 15 độ C

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Hà Nội chuyển rét từ ngày 8/11 với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Một số vùng núi cao có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C trong đợt này.

Thông tin trên được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều 4/11.

Theo đó, không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc vào sáng 7/11, sau đó mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong hai ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái nắng ấm, khô ráo với mức nhiệt cao nhất 28-30 độ C. Ngày 7-8/11, mưa dông quay lại khu vực kèm theo cảm giác rét buốt cả ngày và đêm.

Từ ngày 9/11, Đông Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất giảm tiếp 1-2 độ C so với trước đó, nhưng nhiệt độ cao nhất lại tăng 3-4 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Trong đợt rét tới, Hà Nội được dự báo ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C, trong khi Sa Pa (Lào Cai) được dự báo rét hại 5-8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6-9 độ C.

Theo bản đồ dự báo của Accuweather, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai giai đoạn trong đợt rét sắp tới. Ngày 7-8/11, khu vực rét ẩm khi mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng thấp nhất 16-20 độ C.

Ngày 9-13/11, Hà Nội có rét. Thời tiết nắng ấm vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23 độ C. Ban đêm, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất khu vực ghi nhận được kể từ đầu mùa.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào trở lại từ chiều và đêm 7/11 nhưng sẽ sớm kết thúc. Ngày 8-10/11, vùng mưa lớn dồn xuống Trung Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất hoạt động và cường độ từ ngày 7/11. Chuyên gia cảnh báo Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập trong nửa cuối tháng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm theo dông, tập trung về chiều và tối.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến thủy điện Tuyên Quang phải mở 2 cửa xả để điều tiết lũ trong ngày 3-4/11. Ảnh: X.T.

Trước đó, miền Bắc trải qua những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 trong thời tiết mưa lạnh bất thường. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến mực nước hồ Tuyên Quang đạt trên 120 m so với mực nước dâng bình thường vào sáng 2/11.

Căn cứ quy định về Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả sâu để điều tiết lũ. Thời gian bắt đầu vận hành từ 15h ngày 3/11.

Đến 14h chiều 4/11, thủy điện Tuyên Quang được lệnh mở tiếp một cửa xả để đảm bảo mực nước theo đúng quy định.

Quá trình điều tiết lũ, ngành chức năng được yêu cầu thông báo cho các địa phương, chủ đầu tư cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy,… khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.