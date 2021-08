Hà Nội cho phép doanh nghiệp bán hàng lưu động bằng ôtô, xe bus

Các doanh nghiệp sẽ triển khai bán hàng lưu động bằng ôtô ở các khu nhà trọ, khu đông dân cư nhằm hạn chế người dân phải đi chợ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chiều 20/8, Sở Công Thương Hà Nội cho biết để cung cấp hàng hóa tới tay người tiêu dùng trong thời gian thành phố tiến hành giãn cách xã hội, đã có 13 doanh nghiệp đăng ký triển khai bán hàng lưu động bằng ôtô và xe bus. Trong trường hợp cấp bách, thành phố sẽ kêu gọi doanh nghiệp mở rộng triển khai mô hình này.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết các doanh nghiệp bán hàng lưu động bằng xe ôtô, xe bus sẽ triển khai chủ yếu tại các khu nhà trọ, khu đông dân cư để hạn chế người dân, công nhân phải ra ngoài đi chợ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hiện đã có 6 quận, huyện đăng ký 62 điểm điểm bán hàng lưu động bằng xe bus, ôtô trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Cùng với hoạt động này, Sở Công Thương thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, khi tiếp nhận thông tin chợ nào có hiện tượng tăng giá sẽ phối hợp để kiểm tra.

Danh sách các doanh nghiệp đăng ký bán hàng bằng ôtô và xe bus lưu động hiện nay gồm Công ty CP Sữa nông trại Ba Vì; Công ty CP Dafusa Việt Nam; Công ty TNHH Thực phẩm Phú Thiên Tân; Công ty CP TTTM Lotte Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi; Công ty TNHH Aeon Việt Nam; Công ty TNHH Thực phẩm Lương An; HTX Đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì; HTX Nông nghiệp Khánh Phong; Công ty CP Rau an toàn Hà Nội; CLB làng nghề cốm Mễ Trì; HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát; và Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến.

Bên cạnh các điểm bán hàng lưu động, Hà Nội đã cho phép một số doanh nghiệp bán hàng lưu động bằng ôtô, xe bus trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Ảnh: T.L.

Ngoài cho phép các doanh nghiệp bán hàng bằng xe lưu động, hiện Hà Nội cũng cho phép các doanh nghiệp phối hợp cùng cơ quan quản lý triển khai các điểm bán hàng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Toàn thành phố hiện có 9 quận tổ chức 45 điểm bán hàng lưu động và 63 điểm bán hàng dã chiến phục vụ người dân do trên địa bàn có chợ hoặc cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

Ông Đàm Mạnh Tuấn, Giám đốc siêu thị Aeon, cho biết siêu thị này đang triển khai 4 địa điểm bán hàng lưu động do quận Long Biên chỉ định và được quận hỗ trợ mặt bằng, nhà rạp, điện cùng các tình nguyện viên để cung cấp thực phẩm cho người dân.

Hiện siêu thị đã lên danh sách các mặt hàng thiết yếu như mỳ tôm, nước mắm, các loại rau củ, quả. Đặc biệt, một số mặt hàng như thực phẩm tươi sống mà các cửa hàng nhỏ lẻ không có cũng được cung cấp tại các điểm bán lưu động.

Ngoài ra, để đảm bảo kết nối nguồn cung hàng hóa cho thành phố, giảm tải lượng hàng hóa về các chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối hoặc trường hợp chợ đầu mối tạm đóng cửa do dịch, UBND thành phố Hà Nội đã trưng dụng 5 địa điểm làm nơi tập kết hàng hóa.

Các khu vực này gồm Khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội (huyện Phú Xuyên); Khu tái định cư xã Tiên Dược (Sóc Sơn); khu vực xã Dương Xá (Gia Lâm); Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông); Trung tâm xúc tiến thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 489 Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm).

Thành phố cũng đã cấp mã nhận diện luồng xanh cho 2.200 ôtô và trên 9.000 xe máy, 14.000 shipper để vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.