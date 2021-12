Hà Nội chìm trong không khí mờ đục

Không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ cho nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ đêm nay. Những ngày tới, Hà Nội duy trì mức nhiệt thấp nhất trong đêm là 14-16 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Sáng 8/12, Hà Nội tiếp tục chìm trong không khí mờ đục, đặc quánh. Tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn nghiêm trọng ngày thứ 3 liên tiếp.

Lúc 6h, nhiều nơi ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, ghi nhận chỉ số AQI vượt 300 đơn vị, ngưỡng nguy hại. Trong khi đó, chất lượng không khí rất có hại cho sức khỏe con người (AQI trên 200 đơn vị) phổ biến ở quận Thanh Xuân.

Chuyên gia lý giải ô nhiễm không khí ở Hà Nội tái diễn do các chất bụi bẩn không thể khuếch tán kết hợp với sương mù tạo ra bầu không khí đặc quánh. Tình trạng này có thể được cải thiện khi khu vực đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái mưa rét sẽ quay lại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 8/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có xu hướng lệch đông chuẩn bị tràn xuống nước ta.

Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 13 độ C, cao nhất 23-24 độ C trong ngày 8/12. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn, trời nhiều mây và xuất hiện mưa nhỏ về đêm.

Đến ngày 9/12, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội tăng lên ngưỡng 17 độ C, trong khi mức cao nhất giảm xuống ngưỡng 21 độ C. Khoảng cách nhiệt độ giữa ngày và đêm được rút ngắn, khu vực không còn rét sâu về đêm nhưng duy trì cảm giác lạnh giá cả ngày.

"Cảnh báo tím" xuất hiện ở nhiều nơi tại Hà Nội sáng 8/12, chất lượng không khí tại thủ đô giảm nghiêm trọng. Ảnh: PamAir.

Cơ quan khí tượng cho biết trong đợt rét sắp tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục trở rét trong đêm với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế duy trì mức nhiệt tối thấp 16-18 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới khả năng chỉ gây rét ngắn ngày. Từ ngày 11/12, miền Bắc ấm áp hơn khi nhiệt độ có thể tăng cao lên ngưỡng 25-27 độ C, trời nhiều mây và có nắng. Trạng thái này kéo dài đến ngày 15/12.

Ngoài ra, mưa rào và dông có thể trở lại trong đêm 8/12 tại khu vực Trung Trung Bộ. Mưa sẽ kết thúc nhanh và vũ lượng cũng không đáng kể. Từ nay đến ngày 10/12, nhiều nơi ở miền Trung tạnh ráo, phía bắc trở rét về đêm và sáng sớm.

Cùng lúc, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tăng lên mức 29-32 độ C, cảm giác oi nóng kéo dài từ 10h đến 16h hàng ngày.

Sau ngày 8/12, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực nhích lên 1-2 độ C, dao động ở ngưỡng 22-24 độ C. Thời tiết se lạnh vào tối và đêm, oi nóng ban ngày.

Từ nay đến hết năm, Nam Bộ khả năng hứng chịu thêm nhiều đợt không khí lạnh khiến thời tiết lạnh 19 độ C tái diễn. Khu vực bắt đầu bước vào mùa khô nhưng vẫn cần đề phòng những cơn mưa rải rác xuất hiện chiều tối và đêm.