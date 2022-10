Hà Nội 16 độ C, rét nhất từ đầu mùa

Đêm 19/10, thời tiết Hà Nội chuyển rét khi nhiệt độ xuống thấp nhất 16-18 độ C. Cùng lúc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 và không khí lạnh.

Thời tiết Hà Nội chuyển rét kèm mưa nhỏ từ tối 19/10 với nhiệt độ thấp nhất 16 độ C. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 19/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão số 6 (Nesat) đang nằm trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Lúc 16h, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Đêm nay và rạng sáng mai, bão tiếp tục giảm cấp xuống thành một áp thấp nhiệt đới khi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Ngày 20/10, hình thái này suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An.

Bà Phạm Thị Châm, dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lý giải việc bão suy yếu nhanh do đi vào vùng biển lạnh và chịu tác động của không khí lạnh khô từ phía bắc.

Đêm nay và ngày mai (19-20/10), bão tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn cho vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông; phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Bà Châm khuyến cáo ngư dân khu vực từ Quảng Ninh trở vào đến Quảng Ngãi tuyệt đối không ra khơi trong tình trạng thời tiết nguy hiểm để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Bão số 6 (Nesat) khả năng suy yếu nhanh trong đêm nay, kết hợp với không khí lạnh gây mưa dông cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: VNDMS.

Chuyên gia cho biết do bão suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào bờ nên tác động gió mạnh đến đất liền gần như không có.

Dù vậy, ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão kết hợp không khí lạnh, từ chiều 19 đến ngày 20/10, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 20-40 mm. Riêng phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể ghi nhận lượng mưa 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

"Lượng mưa không quá lớn và ít khả năng xảy ra mưa cực đoan như vừa qua, nhưng người dân vẫn cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp", chuyên gia khuyến cáo.

Ngoài ra, do có mưa và không khí lạnh, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi giảm xuống ngưỡng rét đậm 13-15 độ C; đồng bằng 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, chuyên gia dự báo khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất xuống 16-18 độ C trong đêm nay, trời chuyển rét kèm mưa nhỏ. Ngày 20/10, nhiệt độ trung bình tại thủ đô chỉ khoảng 18-20 độ C, thấp nhất từ đầu mùa.

Trạng thái lạnh kèm theo mưa, độ ẩm cao khả năng duy trì hết ngày 21/10. Đến cuối tuần, khu vực quay lại kiểu thời tiết nắng hanh, oi nóng ban ngày và se lạnh về đêm.