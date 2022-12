Hạ Morocco 2-0, Pháp gặp Argentina ở chung kết World Cup

Morocco không giấu ý đồ chơi phòng ngự rình rập bằng việc bố trí sơ đồ 4-5-1 với chỉ mình tiền đạo El Nesyri phía trên. Tuy nhiên, tính toán của HLV Walid Regragui sớm đổ bể trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Chỉ sau 5 phút, Pháp đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền xẻ nách của Raphael Varane, Antoine Griezmann đảo người làm động tác giả, thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 dứt điểm không thành công nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của Theo Hernandez. Hậu vệ đang khoác áo Milan tung người dứt điểm đẹp mắt, đánh bại Yassine Bouno (Bono) từ cự ly gần.

Bàn thua buộc Morocco phải từ bỏ lối chơi sở trường để đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nhờ có sự cổ vũ từ hàng chục nghìn khán giả tại Al Bayt, đại diện Bắc Phi triển khai bóng đầy tự tin ở giữa sân và hai biên đồng thời khiến Hugo Lloris phải hoạt động vất vả bằng những cú sút xa hay những tình huống treo bóng bổng. Nếu không có tài năng của Lloris, mành lưới nhà đương kim vô địch đã rung lên sau những pha xử lý của El Yamiq hay Azzedine Ounahi.

Ở chiều ngược lại, Pháp cũng có khá nhiều cơ hội để tung đòn phản công. Trong ngày Kylian Mbappe bị phong tỏa, khoảng trống mở ra với Olivier Giroud. Tuy nhiên, chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Les Bleus" lại không thể ghi bàn ngay cả khi khung thành Morocco đã rộng mở ở phút 17 và 36.

Sang đến hiệp hai, Pháp bị Morocco đẩy lùi sâu hơn về sân nhà. "Sư tử Atlas" gây sức ép nghẹt thở lên hàng thủ "Gà trống Gaulos" bằng tốc độ của Hakim Ziyech hay Yahya Attiat-Allah. Khi Lloris đã bất lực, cặp trung vệ Raphael Varane, Ibrahima Konate vẫn chơi ấn tượng với hàng loạt pha cắt bóng, phá bóng giải nguy đúng lúc. Ngay cả Griezmann cũng thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm đội nhà để hỗ trợ phòng ngự.

Pháp thi đấu đầy thực dụng trong hiệp hai. HLV Didier Deschamps còn rút Giroud ra nghỉ để tung Marcus Thuram vào để phục vụ những tình huống phản công. Sức càn lướt của con trai huyền thoại Lilian Thuram khiến hàng thủ Morocco gặp khá nhiều khó khăn.

Pháp chỉ cầm bóng vỏn vẹn 32% trước Morocco. Thống kê này chẳng mang nhiều ý nghĩa bởi ở phút 80, nhà đương kim vô địch World Cup đã nhân đôi cách biệt theo kịch bản tương tự như bàn mở tỷ số. Mbappe dứt điểm bất thành trong vùng cấm nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của một đồng đội. Người hưởng lợi lần này là Kolo Muani. Số 12 ghi bàn ở ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để Morocco lật ngược tình thế. Trận đấu trên sân Al Bayt khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho Pháp. Mbappe cùng đồng đội sẽ chạm trán Argentina của Lionel Messi ở trận chung kết trên sân Lusail vào ngày 18/12.

Về phía Morocco, hành trình cổ tích của đội tuyển Bắc Phi vẫn chưa dừng lại. Họ sẽ chạm trán Croatia ở trận tranh hạng ba ngày 17/12.

"Morocco chơi ngang cơ với nhà đương kim vô địch và tạo thế trận cởi mở đến bất ngờ. Hugo Lloris có một hiệp đấu đầy bận rộn", The Guardian bình luận.

Theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị đội hình của Pháp là 1,03 tỷ euro, gấp hơn 4 lần so với Morocco (241 triệu euro). Tại World Cup 2022, Pháp là đội sở hữu đội hình đắt giá thứ 2, chỉ sau tuyển Anh.



Kỳ World Cup đầy bất ngờ

