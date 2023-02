Hà Lê hủy màn bay trên khinh khí cầu ở lễ cưới

Vợ chồng Hà Lê cùng dàn khách mời nhảy trong tiệc cưới. Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là ca sĩ, vũ công. Anh ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình, gồm So you think you can dance, The Heroes... Ảnh: NVCC.