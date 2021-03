Hà Lan ngưng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Hà Lan trở thành quốc gia mới nhất thông báo tạm ngưng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất vì lo ngại tác dụng phụ từ chế phẩm này, theo Reuters.

Chính phủ Hà Lan ngày 14/3 (giờ địa phương) cho biết nước này sẽ ngưng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca cho đến ngày 29/3.

Quyết định nói trên sẽ khiến kế hoạch tiêm chủng của Hà Lan chững lại. Quốc gia Tây Âu này trước đó đã đặt hàng 12 triệu liều vaccine của AstraZeneca.

Giới chức y tế Hà Lan đã lên lịch tiêm 290.000 mũi trong nửa sau của tháng 3. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch khống chế dịch Covid-19 ở Hà Lan, nơi đã ghi nhận 1,15 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hơn 16.000 trường hợp tử vong, theo Worldometers.

Chính phủ Hà Lan cho biết động thái tạm hoãn nói trên xuất phát từ những lo ngại về tác dụng phụ của vaccine của AstraZeneca được ghi nhận ở Đan Mạch và Na Uy.

Nhiều nước đồng loạt ngưng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3, Đan Mạch đã ngưng sử dụng vaccine Covid-19 do AstraZeneca phát triển sau khi phát hiện một số cục máu đông trên cơ thể một phụ nữ 60 tuổi được tiêm chủng trước đó. Theo giới chức y tế Đan Mạch, mũi vaccine tiêm cho người này cùng đợt với lượng vaccine được triển khai tại Áo.

Na Uy và Iceland sau đó cũng nối gót Đan Mạch trong việc đình chỉ kế hoạch vaccine Covid-19. Italy và Romania cũng tạm dừng việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người dân, theo New York Times.

Vào ngày 13/3, giới chức Na Uy cho biết ba nhân viên y tế nước này bị xuất huyết, đông máu và hạ tiểu cầu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca.

Trong cuộc họp báo của Bộ Y tế Thái Lan vào ngày 12/3, Trưởng khoa Y dược Prasit Watanapa của Bệnh viện Siriraj xác nhận Thái Lan sẽ ngừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca.

"Dù vaccine của AstraZeneca có chất lượng cao nhưng một số quốc gia đã tạm dừng chương trình tiêm chủng loại này", cố vấn Ủy ban Vaccine Covid-19 Thái Lan Piyasakol Sakolsatayadorn nói. "Chúng tôi cũng sẽ hoãn kế hoạch triển khai (vaccine AstraZeneca)".

Trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu, theo dữ liệu thu được từ 10 triệu người đã tiêm vaccine của hãng này.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 12/3, phát ngôn viên Margaret Harris của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/3 cho biết chưa tìm thấy lý do để ngưng sử dụng vaccine Covid-19 do AstraZeneca phát triển.

"Đúng vậy, chúng ta nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca", bà Harris khẳng định.

