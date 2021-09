Ha Jung Woo bị phạt hơn 25.000 USD vì dùng chất cấm

Ha Jung Woo thừa nhận dùng propofol vào năm 2019. Nam diễn viên xin lỗi đồng nghiệp, gia đình trong phiên tòa.

Ngày 24/9, YTN đưa tin Ha Jung Woo không kháng cáo quyết định của tòa án trong phiên tòa diễn ra giữa tháng 9. Trong phiên tòa, thẩm phán của Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt Ha Jung Woo 30 triệu won (khoảng 25.493 USD ) vì sử dụng propofol.

Mức phạt này cao gấp 3 lần so với con số công tố viên yêu cầu trong phiên tòa đầu tiên diễn ra ngày 10/8. Trong vòng 7 ngày từ khi quyết định được đưa ra, nam diễn viên không gửi đơn kháng cáo.

Ha Jung Woo tại phiên tòa đầu tiên. Ảnh: Dispatch.

Thẩm phán cho biết: “Bị cáo đã sử dụng propofol tổng cộng 19 lần khi thực hiện các quy trình chăm sóc da. Ngoài ra, anh ấy có ý định cùng một bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án bằng cách thay thế thông tin cá nhân của người quen. Tội của anh ấy không hề nhẹ”.

Ở Hàn Quốc, propofol là một chất cấm. Sau phiên tòa, Ha Jung Woo xin lỗi công chúng và đồng nghiệp vì vụ việc. Ha Jung Woo bày tỏ: “Là một diễn viên được công chúng quan tâm, tôi nên sống thận trọng và trở thành tấm gương tốt. Tôi xin lỗi vì những thiệt hại đã gây ra cho đồng nghiệp và gia đình”.

Ở phiên tòa đầu tiên, Ha Jung Woo thuê 10 luật sư bào chữa. Tại đây, nam diễn viên thừa nhận việc sử dụng propofol trong thời gian tháng 1-9/2019. Luật sư của Ha Jung Woo giải thích anh dùng propofol để điều trị da và có sự giám sát của nhân viên y tế.

Ha Jung Woo (tên thật là Kim Sung Hoon, sinh năm 1987) được mệnh danh Ông hoàng phòng vé tại Hàn Quốc. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng như The Handmaiden, 1987: When the Day Comes, The Chaser...