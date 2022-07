Hà Anh và học trò du hí Pullman sau chung kết The Next Gentleman

Sau khi The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ) kết thúc, siêu mẫu Hà Anh và 5 chàng trai của The Winning Team đã ra mắt nhiều dự án thời trang đa phong cách. Bên cạnh công việc, “đại gia đình” siêu mẫu cũng thường xuyên có những buổi tụ họp ăn uống, vui chơi mà gần đây nhất là chuyến du hí tại khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc kéo dài 3 ngày, 2 đêm.