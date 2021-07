Hà Anh Tuấn muốn mang thiên nhiên vào không gian sống

Hà Anh Tuấn, Đoan Trang chia sẻ cách 'du lịch tại gia'

0

Trong tập 3 chương trình "The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes", các khách mời đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh khái niệm "staycation" và "homecation".