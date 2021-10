H'Hen Niê khuyên Kim Duyên không nên nói chêm tiếng Anh và tiếng Việt

Theo H'Hen Niê, khi đi thi hoa hậu quốc tế, Kim Duyên nên cố gắng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, tránh nói theo kiểu chêm ngoại ngữ.

Trong tập một chương trình Road to Miss Universe 2021, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giới thiệu với khán giả những hoạt động cô thực hiện để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 (dự kiến diễn ra tại Israel vào tháng 12).

Ở phần mở đầu, Kim Duyên có buổi trò chuyện cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê. Kim Duyên cho biết cô có nhiều điều lo lắng trên hành trình vừa qua. Á hậu thừa nhận bản thân còn thiếu sót, kỹ năng và kiến thức chưa hoàn thiện.

H'Hen Niê là một trong những huấn luyện viên của Kim Duyên.

Hai người đẹp sau đó cùng xem lại video nói tiếng Anh chêm tiếng Việt từng gây tranh cãi của Kim Duyên. Trong đó, Kim Duyên sử dụng cụm từ "interview more nghiêng về about myself" khi nói về vòng thi phỏng vấn. Á hậu tỏ ra bối rối, song cô cảm thấy biết ơn. Bởi nhờ lần mắc lỗi đó, cô nhận được sự đóng góp ý kiến từ khán giả.

"Nó làm mình buồn hay làm mình hơi chùn lòng một chút nhưng lại chính là động lực giúp mình nhìn lại bản thân. Kể từ thời điểm đó đến bây giờ, Duyên đã trưởng thành, điềm đạm hơn", Kim Duyên chia sẻ.

H'Hen Niê nhắc nhở Kim Duyên nên hạn chế chêm tiếng Anh vào tiếng Việt. Theo lời kể của hoa hậu, cô từng gặp rắc rối tương tự khi có thói quen "pha" tiếng Ê Đê và tiếng Việt. Bà con dân tộc Ê Đê bày tỏ không vui vì điều đó. H'Hen Niê coi đây là một bài học trong cuộc sống.

Cô nói: "Mình hiểu một điều rằng nói tiếng nào thì ra tiếng đó. Từ nào không nhớ được thì mình nói chậm. Hy vọng hai chị em mình luôn cố gắng".

Ở phần hai chương trình, Kim Duyên giới thiệu lịch trình trong một ngày. Trong những tháng TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, các buổi học, tập luyện của Kim Duyên đều phải chuyển sang hình thức online. Á hậu tập gym, rèn luyện catwalk, học trang điểm, học thêm tiếng Anh, luyện thanh và trau dồi kỹ năng trả lời phỏng vấn.

Việc học catwalk online có những mặt hạn chế nhất định, huấn luyện viên rất khó chỉnh dáng. Do đó, Kim Duyên phải tự nhận ra và sửa các khuyết điểm, dành nhiều thời gian học cách đánh hông theo hướng dẫn của HLV Nhật Anh. Để việc tập hiệu quả, á hậu thường xuyên đi giày cao gót trong nhà.

Kim Duyên luyện tập các kỹ năng tại nhà trong những tháng giãn cách xã hội.

H'Hen Niê nhận xét Kim Duyên đã tiến bộ trong catwalk, mềm mại, uyển chuyển hơn và có chất riêng. Tuy nhiên, theo cô, Kim Duyên cần tập luyện thêm để toát lên được sự "quyền lực" trong từng bước đi.

Khi học ngoại ngữ trực tuyến và rèn kỹ năng phỏng vấn cùng giáo viên, Kim Duyên cố gắng sử dụng 100% tiếng Anh, dù đôi chỗ cô phát âm chưa chuẩn hoặc diễn đạt còn lúng túng.

Á hậu cho rằng phần phỏng vấn là thách thức lớn nhất đối với cô trên hành trình đến Miss Universe. Để bắt kịp kiến thức được dạy, Kim Duyên chọn cách ghi âm các bài học và sau đó nghe lại. Cố vấn chuyên môn AJ Jonh Sumampong Bation đưa ra lời khuyên cho Kim Duyên: "Cần chú ý thời gian. Nếu hoàn toàn quản lý thời gian, bạn sẽ biết cách làm sao để trong thời gian quy định, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi".