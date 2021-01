Gwen Stefani vẫn trẻ trung ở tuổi 51

Dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, bà xã của Black Shelton vẫn có vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm không khác gì thời điểm cách đây 24 năm.

Trên Instagram, ca sĩ Gwen Stefani chia sẻ bức ảnh gây tranh cãi của cô tại lễ trao giải MTV Video Music 1996 và bộ cánh tương tự ở thời điểm hiện tại. Đó là nội y đính lông vũ gợi cảm, cùng mái tóc xanh dương.

Sau khi bức ảnh được đăng tải, dân mạng đã đồng loạt khen ngợi sự trẻ trung và vẻ đẹp "không tuổi" của nữ ca sĩ. Sau 24 năm, nhan sắc của Stefani gần như không thay đổi.

"Chị có phải là ma cà rồng không? Tại sao lại không có dấu hiệu của tuổi tác thế nhỉ?", "Wow, cô ấy tuyệt đẹp. Chẳng ai tin Gwen đã 51 tuổi", "Tôi chỉ ước được trẻ trung như Gwen khi bằng tuổi của chị ấy"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Theo Insider, dù nhiều tuổi hơn chồng là Blake Shelton - người đàn ông quyến rũ nhất thế giới do People bình chọn - và trải qua ba lần sinh con, giọng ca Hair Up vẫn giữ được vẻ trẻ trung như thời còn hoạt động trong nhóm No Doubt.

Nhan sắc không thay đổi của Gwen Stefani sau 24 năm. Ảnh: Instagram.

Tại MTV Video Music 1996, giọng ca Hollaback Girl xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải với bộ trang phục mang chủ đề ngoài hành tinh cùng mái tóc màu xanh nổi trội. Nhiều tờ báo Hollywood nhận định bộ cánh phản cảm và xếp vào top trang phục thảm họa trong lịch sử lễ trao giải.

Gwen Stefani sinh năm 1969. Cô là nhà đồng sáng lập và giọng ca chính của nhóm nhạc No Doubt. Stefani là một trong những nghệ sĩ ảnh hưởng lớn tới thị trường âm nhạc trong thập niên 1990, 2000. Đông đảo khán giả biết tới nữ ca sĩ thông qua các ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ như Hollaback Girl, Rich Girl hay Wind It Up.

Gwen Stefani và ông xã Blake Shelton sống hạnh phúc bên nhau. Ảnh: E!News.

Gần đây, Gwen Stefani thông báo tái xuất đường đua âm nhạc sau thời gian vắng bóng. Nữ huấn luyện viên The Voice Mỹ phát hành ca khúc Let Me Reintroduce Myself. Sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá có màu sắc sôi động và trẻ trung.