Gwen Stefani chọn tạo hình nổi loạn cho đĩa đơn mới

Nữ ca sĩ thông báo sẽ tung ra ca khúc mới vào ngày 7/12. Với hình ảnh bìa đĩa đơn, cô nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi 51.

Ngày 6/12, trên trang Instagram cá nhân, Gwen Stefani thông báo với người hâm mộ về kế hoạch tái xuất đường đua âm nhạc. Nữ huấn luyện viên The Voice Mỹ cho biết cô sẽ phát hành ca khúc mới thuộc thể loại pop, sau một số ca khúc chủ đề Giáng sinh và kết hợp ông xã là nam ca sĩ Blake Shelton những năm qua.

Stefani viết trên Instagram: "Let Me Reintroduce Myself. Đĩa đơn mới ra mắt ngày 7/12". Nữ ca sĩ đồng thời đăng tải hình ảnh quảng bá cho thấy đây hứa hẹn là nhạc phẩm mang màu sắc sôi động, trẻ trung. Trên bìa đĩa đơn, hai Gwen Stefani đứng đối lập: một thể thao năng động, một quyến rũ cá tính.

Hình ảnh quảng bá ca khúc mới Let Me Reintroduce Myself của Gwen Stefani. Ảnh: @gwenstefani.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho Stefani. Số đông khán giả cho rằng dù ở tuổi 51, nữ ca sĩ trông vẫn nóng bỏng, trẻ trung, săn chắc trong hình ảnh nổi loạn, có phần giống như "gái hư".

Stefani đã phát hành ba đĩa đơn trong những dịp Giáng sinh gần đây. Song, Let Me Reintroduce Myself là mới là đĩa đơn solo nhạc pop đầu tiên của cô kể từ Misery trích từ album This Is What the Truth Feels Like (2016).

Gwen Stefani sinh năm 1969. Cô là nhà đồng sáng lập và giọng ca chính của nhóm nhạc No Doubt. Stefani là một trong những nghệ sĩ gây ảnh hưởng lớn tới thị trường âm nhạc trong thập niên 1990, 2000. Đông đảo khán giả biết tới nữ ca sĩ thông qua các ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ như Hollaback Girl, Rich Girl hay Wind It Up.

Trước This Is What the Truth Feels Like, Gwen Stefani từng trình làng hai album solo là Love. Angel. Music. Baby. (2004) và The Sweet Escape (2006).