Gương mặt mới của màn ảnh Việt

Các phim truyền hình đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV có sự xuất hiện của nhiều diễn viên trẻ, được khán giả chú ý.

Nguyễn Anh Đào (sinh năm 1996)

Anh Đào được chú ý khi đảm nhận vai nữ chính của phim Lối về miền hoa. Nhân vật Thanh được xây dựng là cô gái cá tính, thẳng thắn, mạnh mẽ, đôi khi hơi bốp chát. Chính vì vậy, cách hành xử của Thanh thường gây tranh cãi. Đặc biệt, ở nửa sau của phim, khi Thanh phản ứng mạnh với Lợi (Trọng Lân đóng), một bộ phận khán giả chuyển sang "ném đá" cô, cho rằng Thanh kiêu căng, vô lý. Lần đầu tiên đóng chính phim truyền hình, diễn xuất của Anh Đào ở mức tròn vai. Cô còn những hạn chế về đài từ, xử lý tình huống. Nữ diễn viên chia sẻ với Zing: "Khi có nhận xét tích cực, tôi rất vui. Ngược lại, với những lời chê, tôi càng thích đọc. Bởi có thể nhờ đó, tôi nhìn ra điểm còn thiếu sót để khắc phục, làm tốt hơn. Tôi lấy đó làm động lực để cố gắng".

Quỳnh Châu (sinh năm 1998)

Vai Phương của Lối về miền hoa cũng đánh dấu lần đầu tiên Quỳnh Châu tham gia phim truyền hình và được quan tâm. Trước đó, cô là diễn viên tự do, hoạt động chủ yếu ở sân khấu kịch. Quỳnh Châu chia sẻ trong quá trình quay phim, mọi thứ đều mới đối với cô. Là gương mặt trẻ, cô học hỏi được nhiều điều từ những đồng nghiệp tiền bối. Quỳnh Châu được nhận xét hợp vai khi hóa thân thành Phương - cô gái thành thị sôi nổi, nhí nhảnh, bất chấp mọi thứ để theo đuổi tình yêu, không sợ bị nói "cọc đi tìm trâu".





Hàn Trang (sinh năm 2000)

Hàn Trang hiện là sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng góp mặt trong các sản phẩm sitcom trước đây. Nhưng phải đến vai Tố (đóng cặp cùng Mạnh Quân), Hàn Trang mới để lại ấn tượng. Một phần nhờ tên gọi khác lạ, cặp Bão - Tố được khán giả chú ý. So với Thanh và Phương, vai Tố ít đất diễn hơn, do đó Hàn Trang chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Diễn viên trẻ tâm sự nhân vật giống cô đến 80% ở sự điệu đà, tính cách trẻ con, đôi khi nhõng nhẽo.

Anh Phương (sinh năm 1996)

Anh Phương, con gái của NSND Trần Nhượng, đã hoạt động trong lĩnh vực giải trí được một thời gian. Cô phát triển sự nghiệp tại TP.HCM, tìm kiếm cơ hội đóng sitcom, MV. Năm 2022, Anh Phương chạm ngõ mảng phim truyền hình. Trong Anh có phải đàn ông không, cô vào vai Dương - con gái bướng bỉnh của cặp vợ chồng Duy Anh (Tuấn Tú) và Thùy Dung (Thúy An). Từ đây, Anh Phương được nhiều người biết đến hơn. Bên cạnh đó, vai diễn nhận được luồng ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến bình luận diễn viên Anh Phương và Thúy An có khoảng cách tuổi chưa đủ lớn để đóng vai mẹ con. Diễn xuất của Anh Phương cũng còn non, cần trau dồi thêm. Gương mặt trẻ tâm sự trong tương lai cô muốn theo đuổi song song âm nhạc và phim ảnh.