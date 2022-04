Gửi yêu cầu Google gỡ MV của Sơn Tùng ngay lập tức

Đại diện của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH & TTĐT) cho biết đã thẩm định nội dung, hình ảnh của MV "There's No One At All".

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT cho hay Cục đã trao đổi với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để thẩm định nội dung MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP.

Theo ông, MV này gây tác động xấu tới giới trẻ, nhất là trong bối cảnh một số bạn trẻ có vấn đề về tâm lý. Ông cho biết thêm Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm YouTube) gỡ ngay MV này.

MV của Sơn Tùng gây tranh cãi và nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Cục PTTH & TTĐT cũng khẳng định đã gửi yêu cầu ngăn chặn việc phổ biến, lưu hành MV There's No One At All đến Google (YouTube) và tất cả mạng xã hội khác.

Theo quy định, việc gỡ này được thực hiện trong thời gian 1-2 ngày. Tuy nhiên, Cục cho biết cố gắng tác động để các nền tảng gỡ xuống càng sớm càng tốt.

Hiện tại, phía TikTok cho hay theo tiêu chuẩn cộng đồng của đơn vị này, bất kỳ nội dung vi phạm, đặc biệt là nội dung cổ súy tự tử sẽ được gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Trước đó, trong văn bản gửi Thanh tra Bộ và Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng cần có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Chiều 29/4, Sơn Tùng vẫn giữ im lặng trước những phản ứng từ khán giả về hình ảnh tiêu cực của MV. Tuy nhiên anh có bài viết ăn mừng thành tích của MV There’s No One At All. Theo nam ca sĩ, bài hát xuất hiện trên nhiều playlist của một nền tảng nghe nhạc và xuất hiện trong bảng xếp hạng của nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Sản phẩm cũng đạt 250.000 lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc này.

Nam ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc và cảm ơn khán giả. Động thái của Sơn Tùng giữa thời điểm There’s No One At All bị chỉ trích khiến khán giả phản ứng. Đa số cho rằng hành động mới nhất từ ê-kíp Sơn Tùng là thiếu lắng nghe và tôn trọng những phản hồi từ dư luận.