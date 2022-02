Gửi xe máy xuyên Tết Nhâm Dần ở TP.HCM

Không khó để người về quê tìm nơi gửi xe máy ở TP.HCM năm nay. Các bãi giữ xe trong thành phố còn trống chỗ muộn hơn mọi năm, đồng nghĩa với tình hình "ế" khách.

Ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, 3 bãi giữ xe máy ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mới phải mang ra tấm bảng thông báo hết chỗ. Trong khi mới năm ngoái trở về trước, từ khoảng 25-27 tháng chạp Âm lịch, nhà xe đã ngưng nhận phương tiện vào gửi.

Các phương tiện công nghệ nay là phương án di chuyển thuận tiện của nhiều người, cũng là nguyên nhân khiến lượng xe máy gửi ở bến bãi giảm đi, chưa kể do tình hình dịch bệnh năm nay.

Người TP.HCM về quê ăn Tết vẫn thường gửi xe máy tại các bãi giữ xe ở bến xe khách, sân bay. Không chỉ gửi ở các bãi công cộng, họ còn tìm đến các nhà giữ xe nhỏ lẻ hay gửi “ké” ở các chung cư, tòa nhà, trung tâm thương mại.

Mãi đến ngày cuối năm Âm lịch năm nay (31/1), 3 bãi gửi xe ở Bến xe Miền Đông mới trưng biển "hết chỗ". Ảnh: Ý Linh.

"Ế" khách

“Làm ở đây bao năm tôi chưa từng thấy nhà xe ế khách thế này. Khách ít thì chúng tôi nhàn hơn chút, tranh thủ sắp xếp xe khách gọn gàng và dọn dẹp bãi kỹ hơn”, một nhân viên bãi giữ xe số 3 của Bến xe Miền Đông cho hay.

Giá giữ xe máy qua đêm tại Bến xe Miền Đông niêm yết là 10.000 đồng/lượt. Chi phí này được coi là phải chăng khi gửi xe dài ngày. Do đó, bãi giữ xe công cộng này được đa số người dân ưu tiên lựa chọn, nếu không họ sẽ tìm đến các nhà dân giữ xe lẻ đối diện bến xe.

Nếu như 3 bãi giữ xe (mỗi bãi 2-3 tầng) ở bến xe đến ngày cuối năm mới vừa kín chỗ, thì các hộ giữ xe tự phát đối diện chẳng khá khẩm hơn.

Xung quanh Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) trước đây có hàng chục điểm giữ xe tự phát. Ghi nhận cận Tết năm nay còn trên dưới 10 chỗ. Ảnh: Ý Linh.

Tại cây xăng Comeco Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), bà Nga (60 tuổi) - chủ tiệm nước kiêm nhận dịch vụ giữ xe máy gần đó - đang ngồi nhìn dòng người qua lại hôm 29/1 (27 tháng chạp).

“Mấy năm trước chẳng có cảnh tôi ngồi không, tầm này lúc đó tôi đang phụ con trai nhận xe. Khách gửi xe chật nhà này thì giới thiệu qua nhà khác. Có khi 3 ngày trước Tết đã kín”, bà Nga kể lại.

Đoạn đường Điện Biên Phủ tại Hàng Xanh là nơi tập trung của nhiều nhà xe đi Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… và cũng không có bãi gửi xe công cộng. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách đa phần là sinh viên, người lao động, khách du lịch, các hộ quanh đây đã nhận trông giữ xe tại nhà. Giá dao động 20.000-40.000 đồng/xe máy/đêm tùy dịp lễ, Tết.

Khách gửi xe xuyên Tết là một nguồn thu nhập đáng kể của họ. Dù giá cao hơn các bãi giữ xe công cộng, vẫn có nhiều người lựa chọn gửi xe ở các điểm tự phát vì có các tiện lợi hơn.

“Mấy hôm nay các nhà xe tự phát và tại chung cư trống nhiều chỗ, tôi không cần phải chạy đôn đáo nhiều nơi khác nhau mới có chỗ gửi ưng ý như mọi năm. Vì dịch và ế, phí gửi xe ở chỗ quen không tăng, giữ mức 25.000 đồng. Tuy có lợi cho ví tiền của tôi nhưng hơi buồn cho nhà xe”, chị Quỳnh Anh (29 tuổi, quê Đồng Nai) tâm sự.

Gửi xe thoải mái hơn với phí cao hơn

Mạnh Hùng (22 tuổi) về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ một hãng xe khách trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1). Các nhà xe ở đây là văn phòng dừng, đỗ đón khách ngay mặt đường, khi khách đầy thì xe chạy luôn. Do đó, không có bãi gửi xe chung của đơn vị vận tải.

Hôm 28 tháng chạp, Hùng định đi xe khách tại Bến xe Miền Đông và gửi xe máy tại đó. Tuy nhiên, nơi này cách xa chỗ anh ở trong thành phố khoảng 10 km, trong khi điểm ở quận 1 cách 3 km.

Hùng tìm được một chung cư trên đường Nguyễn Thái Bình nhận giữ xe máy với giá 25.000 đồng/ngày đêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing, điểm gửi xe này không nhận nhiều xe vì còn để chỗ cho xe của cư dân.

“Năm ngoái chúng tôi nhận khoảng 50 xe trong những ngày cận Tết. Còn mấy ngày nay có chục chiếc thôi, chỗ để xe của cư dân cũng trống nhiều vì họ mang về quê”, nhân viên giữ xe cho biết.

Nhiều người TP.HCM đi xe khách cũng chọn gửi xe “ké” ở các chung cư, tòa nhà, hoặc cố tìm bãi giữ xe “xịn một chút”.

Bãi xe của bến xe quá rộng, không có hàng cột rõ ràng khó tìm, họ mà sắp xếp dịch chuyển xe thì rất khó tìm. Hơn nữa, có người lo xe dễ trầy xước, bị va quẹt rơi gương xe. Đó là một số lý do người TP.HCM không chọn bãi giữ xe công cộng.

Hầu hết bãi xe công cộng không được quây kín, thậm chí không có mái che. Dưới cái nắng ngày Tết miền Nam, nhiều người “xót” xe khi để lộ thiên dài ngày. Ảnh: Ý Linh - Y Kiện.

Gia đình anh Thanh Duy (32 tuổi, quận 4) năm nay về Bắc ăn Tết, có nhu cầu tìm nơi gửi xe an toàn. Nhà có 4 chiếc xe máy, cửa nhà sát đường, anh Duy không yên tâm nếu để xe trong nhà nhiều ngày. Ngại tình hình an ninh ngày Tết phức tạp, hẻm thường xuyên có người lạ qua lại nên anh muốn đem gửi để gia đình yên tâm vắng nhà.

“Những lần về quê, tôi thường gửi nhờ 2 chiếc ở nhà họ hàng, còn 2 chiếc to hơn sẽ gửi ở bãi xe chung cư gần nhà. Nhà xe chung cư có camera, an ninh nghiêm ngặt hơn nên tôi an tâm. Giá gửi xe qua đêm ở các chung cư tầm 10.000-20.000 đồng thôi”, anh Duy nói.

Không ít người sợ tình trạng bị “luộc đồ” khi gửi xe ở sân bãi. Do đó, họ tìm những nơi an toàn, đáng tin cậy, có camera an ninh và sử dụng vé thẻ từ.

“Làm thế nào để sau khi về quê ăn Tết lên lại TP.HCM, tôi không phải xử lý thêm việc sửa xe vì những ‘tai nạn’ tại bãi gửi xe, có xe đi chơi, đi làm luôn. Thế là trọn vẹn cái Tết và không bực bội đầu năm mới”, anh Thanh Duy bày tỏ.