Gửi clip 'nóng' cho bạn tình, người phụ nữ U50 liên tục bị tống tiền

Sau khi nhận được nhiều đoạn clip “nóng” do nữ người tình lớn hơn 17 tuổi tự quay rồi gửi cho mình, chàng thanh niên đã dùng nó tống tiền.

Ngày 27/6, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Nhật Tường (31 tuổi, ngụ thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Tường và chị Nguyễn Thị T. (48 tuổi, ngụ xã Cát Tân, huyện Phù Cát) có quan hệ tình cảm với nhau.

Trong thời gian yêu nhau, chị T. thường tự quay những đoạn clip "nóng" của bản thân rồi gửi cho Tường qua mạng để xem.

Đến ngày 22/6, Tường gọi điện yêu cầu chị T. đưa một triệu đồng với hình thức chuyển qua tài khoản, nếu không sẽ tung clip "nóng" của chị lên mạng xã hội.

Khi đã được chị T. đáp ứng thì ngày 26/6, Tường tiếp tục gọi điện yêu cầu chị T. đưa thêm 3 triệu đồng và hứa sẽ xóa toàn bộ clip nóng. Theo lời hẹn của Tường, chị T. đã đến nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định), để giao tiền.

Trong lúc Tường đang nhận tiền của chị T. thì bị Công an huyện Phù Cát phối hợp với Công an thị xã An Nhơn bắt quả tang, đồng thời tạm giữ điện thoại di động của Tường.