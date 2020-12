Gucci dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu nổi bật nhất năm 2020

Bảng xếp hạng trên Lyst cho thấy sự biến đổi về nhu cầu của người tiêu dùng trong năm 2020.

Mới đây, Lyst - công cụ tìm kiếm thời trang toàn cầu - công bố danh sách xếp hạng các thương hiệu thời trang nổi bật nhất sau khi tổng kết từ 3 quý năm nay.

Đứng đầu bảng xếp hạng là hãng Gucci, Off-White do Virgil Abloh sáng lập và Nike. Đây là lần đầu tiên trong năm 2020 thương hiệu thời trang Italy nắm giữ ngôi vương.

Nối tiếp theo đó lần lượt là Prada, Balenciaga, Fendi, Versace... Đặc biệt, Marine Serre đã tăng 10 hạng so với năm 2019, vươn lên vị trí thứ 20 trong bảng danh sách. Lý do của sự tăng trưởng đến từ việc nhãn hàng nhận được giải thưởng thương hiệu của năm tại lễ trao giải thời trang ANDAM và kết hợp cùng Beyoncé trong sản phẩm có tên Black is King.

Marine Serre nằm trong top 20 thương hiệu nổi bật nhất năm 2020. Ảnh: Dazed.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh cũng tác động lớn đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thời trang. Theo Lyst, việc Gucci đứng đầu bảng danh sách đến từ buổi livestream bộ sưu tập Epilogue hơn 35 triệu người theo dõi trên thế giới trong thời điểm giãn cách xã hội, trở thành sự kiện trực tuyến được xem nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo, trang mạng của thương hiệu Italy trên Lyst tăng 52% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, Nike được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2020. Nhãn hàng này hưởng lợi từ doanh số tăng đột biến từ sự hợp tác với ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant và tạo cơn sốt trên toàn cầu với dòng giày Dior x Nike Air Jordan 1 tăng trưởng 82% doanh thu từ việc bán hàng trực tuyến.

Gucci vươn lên vị trí dẫn đầu trong bảng danh sách. Ảnh: WWD.

Danh sác này được Lyst phân tích dựa trên dữ liệu tìm kiếm, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số trên các nhà thiết kế cụ thể và sản phẩm từ website, cũng như trên Google.

Off-White là thương hiệu thời trang do Virgil Abloh sáng lập tại Milan (Italy) vào năm 2012. Các sản phẩm của nhãn hàng được nhiều ngôi sao nổi tiếng diện như Rihanna, Justin Bieber, Kendall Jenner...

Việc thương hiệu đứng thứ 2 trong bảng danh sách đến từ câu chuyện phát động quỹ học bổng 1 triệu USD cho học sinh da màu, kết hợp cùng Mercedes-Benz và mở thêm nhiều cửa hàng mới tại London (Anh), Milan (Italy) và Miami (Mỹ).

Dòng giày Dior x Nike Air Jordan 1 tạo nên cơn sốt trong năm 2020. Ảnh: Hype Beast.