Gucci bị chỉ trích

Harry Styles và hãng thời trang xa xỉ Gucci đối mặt phản ứng tiêu cực khi tung bộ ảnh quảng bá chiến dịch mới nhất.

Theo New York Post, chiến dịch Ha Ha Ha của Gucci do Harry Styles quảng bá đang vấp tranh cãi. Dân mạng cho rằng hình ảnh ca sĩ As It Was mặc áo phông in hình gấu bông giận dữ và bê đệm trẻ em không phù hợp ở thời điểm Balenciaga - một thương hiệu khác cũng thuộc tập đoàn The Kering - bị tẩy chay vì lợi dụng yếu tố trẻ em trong quảng cáo.

Hàng loạt người dùng Twitter chỉ trích bộ hình, cho rằng nó không phù hợp với Styles ở tư cách người đàn ông trưởng thành. "Nệm trẻ em và áo in hình gấu bông, chẳng còn gì khác để xem ở đây, trừ khi bạn là kẻ hư hỏng", một tài khoản bình luận.

"Gucci toan tính điều gì khi đưa ý tưởng trẻ em vào chiến dịch? Phải chăng muốn đi theo vết xe đổ của Balenciaga?", người khác viết. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận của nhiều người, đặc biệt là sau khi Alexandra Gucci Zarini, cháu gái của người sáng lập hãng - Guccio Gucci - lên án thương hiệu này.

Harry Styles trong chiến dịch Ha Ha Ha của Gucci. Ảnh: Gucci.

Theo Alexandra, bộ ảnh làm dấy lên mối lo ngại lớn khi thể hiện tác phẩm trình diễn giữa đệm đứa bé mới biết đi và người đàn ông trưởng thành. Vì là người thường xuyên lên tiếng chống lạm dụng trẻ em, đồng thời thành lập Quỹ Trẻ em Alexandra Gucci, cô tỏ ra rất bức xúc.

New York Post cho biết Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Gucci đã hiện thực hóa bộ ảnh này vào tháng 11, nhằm truyền tải ý tưởng về tình bạn giữa ông và cựu thành viên One Direction - những người đồng điệu phong cách cổ điển, lãng mạn. Tuy nhiên, sau chiến dịch này, Michele đã từ chức.

Cảm hứng trẻ em không được khuyến khích trong làng mốt năm nay, nhất là sau khi Balenciaga gây phẫn nộ với bộ hình các người mẫu nhí tạo dáng cùng túi xách hình Teddy Bear cùng các phụ kiện tình dục BDSM như dây xích trói cổ, chân tay, và mặc áo lưới, đai nạm đinh.

Khi đó, đội ngũ sáng tạo của Balenciaga bị chỉ trích gay gắt đã lạm dụng, tình dục hóa trẻ em nghiêm trọng. Kim Kardashian và rất nhiều nghệ sĩ kêu gọi tẩy chay hành vi đáng kinh tởm này.

Trước áp lực dư luận, Demna Gvasalia - Giám đốc sáng tạo của Balenciaga - đã xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.