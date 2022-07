Guardiola giỏi nhất trong thế hệ cầu thủ đầu tiên của lò La Masia

Cruyff là người đầu tiên trao cơ hội được chơi ở đội một cho các sản phẩm của lò La Masia.

Như thế nào là một sự thay đổi thành công?

Khi trưởng thành, nhiều người tin rằng chúng ta mang lại sự thay đổi thông qua lòng quyết tâm, rằng liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động sẽ dẫn đến những kết quả kỳ vọng, theo một con đường thẳng, trực diện.

Đó chỉ là một huyền thoại!

Theo Giáo sư Đại học Harvard, Rosabeth Moss Kanter, những ký ức đã khiến ta nhớ rõ những khởi đầu đầy cảm hứng và các kết thúc hạnh phúc, tuy nhiên người ta lại thường không đánh giá cao phần thời gian ở giữa - giai đoạn mà những công việc khó khăn bắt đầu và những thách thức gai góc xuất hiện. Đó chính là Hành trình thay đổi.

Năm 1969, tiến sĩ Martin Luther King, Jr. đã mô tả một cách sinh động những thách thức của việc dẫn dắt và định hướng mọi người qua hành trình thay đổi trong cuốn sách Where Do We Go From Here: Chaosor Community? Ông viết:

Bạn phải luôn luôn nhận ra rằng tiến bộ không bao giờ là một đường thẳng. Nó luôn có những hố sâu và khúc cua, những điểm uốn khúc. Điều hy vọng là tiếp tục tiến lên.

Để tiếp tục tiến lên và dẫn dắt mọi người vượt qua hành trình này, bạn cần phải hiểu tất cả giai đoạn sẽ gặp phải. Giống như bất kỳ câu chuyện nào, Hành trình thay đổi có một kiểu mẫu có thể xác định được. Có 5 giai đoạn: Mơ mộng, Nhảy qua, Chiến đấu, Leo dốc và Về đích.

Hiểu được những giai đoạn này sẽ giúp tạo ra những khoảnh khắc tràn đầy sinh lực và xây dựng được những bảng chỉ dẫn, biển báo (signpost)trên đường, trong khi vẫn duy trì được năng lượng và lòng nhiệt huyết của đội.

Trong làn sóng đầu tiên của các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Josep Guardiola là một trong những người giỏi nhất. Nguồn: bleacherreport.

Như chúng ta sẽ thấy, khi theo dõi và học hỏi từ Barcelona và cuộc hành trình của riêng Guardiola băng qua Hành trình thay đổi, tầm quan trọng của những biển báo văn hóa được nhấn mạnh đặc biệt. Tiến triển dọc theo hành trình này được hoàn thành chủ yếu thông qua các bài phát biểu, câu chuyện, nghi thức và biểu tượng, tất cả những điều trên đều mang ý nghĩa lớn lao.

La Masia, tức là “trang trại, nông trại” - một từ phổ biến trong ngôn ngữ Catalan - là một trong những biểu tượng trung tâm và là một trụ cột mà dựa trên đó thành công của FC Barcelona hiện đại được xây dựng.

Đó là ngôi nhà của học viện bóng đá tốt nhất và thành công nhất trên thế giới. Một lần nữa, Johan Cruyff chính là người chịu trách nhiệm xây dựng La Masia.

Khi ông rời câu lạc bộ lần đầu tiên - trên vai trò là một cầu thủ - vào năm 1978, ông nói với chủ tịch Barcelona rằng họ cần có một học viện đào tạo các tài năng của riêng câu lạc bộ, để cạnh tranh với Real Madrid và các đối thủ khác ở châu Âu.

Mười năm sau, khi quay lại với vai trò huấn luyện viên, Cruyff là người đầu tiên trao cơ hội được chơi ở đội một cho các sản phẩm của lò La Masia. Trong làn sóng đầu tiên của các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo này, Josep Guardiola là một trong những người giỏi nhất.

Vào năm 2010, La Masia đã đạt được vị trí số một trong thế giới bóng đá. Một trong những cựu sinh viên của học viện – Lionel Messi, người gia nhập La Masia từ CLB Newell’s Old Boys của Argentina vào tuổi 13 - giành Quả bóng vàng. Cũng trong cùng năm đó, 2 người về sau trong cuộc bình chọn, Xavi Hernandez và Andres Iniesta, cũng là những người tốt nghiệp từ La Masia! Hai năm sau, huấn luyện viên Tito Vilanova, cũng xuất thân từ học viện này, đã tung ra sân một đội hình gồm toàn các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ.

Khi đi qua toàn bộ Hành trình thay đổi, chúng ta sẽ xem xét các biểu tượng, các bài phát biểu, câu chuyện và nghi thức của Barcelona đã được sử dụng như thế nào để chỉ dẫn và đóng vai trò như những cột mốc hay biển báo trong cuộc hành trình văn hóa - từ kế hoạch thực hiện chi tiết đến khi hoàn thành - mà câu lạc bộ đã đi qua.