Gu thời trang nổi loạn của con gái tỷ phú Mỹ

Jaime Xie yêu thích các thiết kế đắt đỏ và show thời trang nổi tiếng.

Loạt phim như Real Housewives và Keeping Up With the Kardashians đã khiến người xem dần quen thuộc với cuộc sống của giới siêu giàu.

Cây bút Vogue nhận định Jaime Xie có gu ăn mặc ấn tượng. Ảnh: @jaimexie.

Điều này thúc đẩy sự ra mắt của chương trình thực tế mới, vẫn tập trung với giới nhà giàu nhưng đối tượng mới hơn. Show Bling Empire nói về cuộc sống của những người Mỹ gốc châu Á đang sống tại Los Angeles, Mỹ.

Những người này có mối liên hệ với giới thời trang. Trong số đó, Jaime Xie gây chú ý khi thường xuyên góp mặt trong các show diễn nổi tiếng. Sinh năm 1997 ở California (Mỹ), Jaime là con gái của Ken Xie - CEO Công ty an ninh mạng Fortinet tại Silicon Valley.

Theo Forbes, cha cô có khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD . Bên cạnh đó, cây bút Vogue nhấn mạnh cô gái 22 tuổi là người có gu thời trang ấn tượng.

Khách mời quen thuộc của các show diễn đình đám

Qua trang cá nhân với 263.000 lượt theo dõi, Jaime Xie thường chia sẻ về gu phối màu táo bạo và loạt đồ hiệu đắt đỏ.

Trước khi chính thức bước lên màn ảnh nhỏ, Jaime Xie (22 tuổi) đã đón nhận sự chú ý khi thường xuyên tham dự các show diễn của Chanel, Dior và Valentino. Cô thu hút sự quan tâm từ nhiếp ảnh gia với gu ăn mặc ấn tượng.

Dù góp mặt trong show Bling Empire, Jaime Xie khẳng định tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của cô ít hơn so với số lần tham dự show thời trang.

Jaime Xie là khách mời quen thuộc tại các show diễn thời trang. Ảnh: Getty.

"Một số người nghĩ tuần lễ thời trang là quá náo nhiệt nhưng tôi thấy nó rất phấn khích. Tôi yêu thích sự náo nhiệt. Tôi đã đam mê ngay từ lần đầu tiên tham dự show. Từ thời điểm đó, tôi biết mình sẽ góp mặt trong mọi mùa và mọi năm", Jaime Xie tâm sự với Vogue.

Thời trang mang lại ánh hào quang

Là con gái của Ken Xie - CEO Công ty an ninh mạng Fortinet, Jaime lớn lên trong môi trường bao quanh là công nghệ. Thời thiếu niên của nàng fashionista gắn liền với trường học và đua ngựa. Cô trở thành vận động viên chuyên nghiệp, giành giải cao tại các cuộc thi.

Vẫn giữ nguyên niềm đam mê dành cho đua ngựa nhưng từ thời điểm tiếp xúc với nghệ thuật, Jaime Xie nhận ra tiềm năng của ngành thời trang.

Cô chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi thường mặc thiết kế của Abercrombie, Hollister như bao đứa trẻ thông thường. Thời trang chưa bao giờ là mối quan tâm chính trong gia đình.

Mẹ tôi thích quần áo và mua sắm nhưng chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Bà không có ý định đầu tư quá mức. Tôi là người duy nhất trong gia đình nhận ra giá trị của những món hàng xa xỉ. Đây là thời điểm tôi hiểu sự khác biệt trong sáng tạo, cách mà tầm nhìn của nhà thiết kế có thể dẫn đến những bộ quần áo độc đáo".

Jaime Xie yêu thích các thiết kế độc đáo, khác biệt. Ảnh: @jaimexie.

Thời trang mang lại ánh hào quang cho Jaime Xie trong những năm tháng học cấp 2. Trang phục của cô nổi bật giữa đám đông. Mạng xã hội là nơi nàng fashionista thể hiện tư duy thời trang.

"Tôi thích xem những bài viết được đăng tải. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ yêu thích cập nhật của tôi", suy nghĩ này giúp Jaime Xie có cái nhìn nghiêm túc về thời trang trực tuyến.

Mạng xã hội là nơi cô gái 22 tuổi thể hiện gu ăn mặc táo bạo. Trong khi đó, cô thường đăng video về thói quen mua sắm và gợi ý phối đồ để cung cấp kiến thức cho người hâm mộ.

Jamie Xie cho biết: "Các video đập hộp không thể hiện cá tính của tôi nhưng có vẻ mọi người đều rất thích chúng. Khi đăng video đầu tiên, tôi không nghĩ mọi người sẽ yêu thích đến vậy. Công việc này hấp dẫn tôi.

Jaime Xie nhận định cô không có phong cách cụ thể. Ảnh: @jaimexie.

Bằng cách nào đó, tôi thu hút sự chú ý của mọi người khi quay lại những gì tôi làm thường ngày. Trong khi đó, bạn có thể sắp xếp các bức ảnh trên trang cá nhân để thể hiện sự rung cảm riêng".

Xie yêu thích các nhà thiết kế mới nổi và sự tương phản trong màu sắc, kết cấu. Những bức ảnh tự chụp trang phục của cô luôn giữ vẻ nguyên bản.

Cô nhận định: "Tôi sẵn sàng mặc bất cứ thứ gì. Tôi không có phong cách cụ thể. Tôi để ý đến những gì bắt mắt và thu hút sự quan tâm của tôi. Độc đáo là yếu tố hấp dẫn tôi. Tôi thích các thiết kế khác biệt so với những gì đang có sẵn trong tủ đồ. Bởi vậy, tôi thích tìm hiểu về thương hiệu mới".