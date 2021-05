Gu ăn mặc gợi cảm của nữ chính phim 'Cô gái đến từ hư vô'

Cô gái đến từ hư vô (Girl From NoWhere) là tác phẩm kinh dị dài tập do Thái Lan sản xuất. Bộ phim phản ánh những góc khuất chốn học đường với nhân vật chính Nanno (do Kitty Chicha Amatayakul thủ vai). Nhờ vào vai diễn này, Kitty Chicha trở thành gương mặt được công chúng săn đón.