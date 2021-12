Grindelwald phát động chiến tranh trong ‘Fantastic Beasts 3’

Hãng Warner Bros. đã tung trailer đầu tiên cho “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”. Đoạn giới thiệu dẫn dắt khán giả đi sâu hơn vào thế giới phù thủy tiền “Harry Potter”.





ScreenRant đưa tin ngày 13/12, Warner Bros. đã tung trailer chính thức đầu tiên cho Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Bộ phim là phần thứ ba của loạt Fantastic Beasts - ngoại truyện thương hiệu Harry Potter. The Secrets of Dumbledore do David Yates đạo diễn từ kịch bản của J.K. Rowling và Steve Kloves.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore diễn ra vài năm sau loạt biến cố ở Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Trong phim, Newt Scamander và các bạn sẽ dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm nhằm ngăn chặn phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald và đội quân của gã tiếp tục bành trướng.

Điểm nhấn trong trailer chính là màn ra mắt của tài tử Mads Mikkelsen với vai Grindelwald. Nam diễn viên mang đến cho nhân vật phù thủy hắc ám diện mạo mới - bình thản, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng không kém phần thanh lịch. Khí chất này trái ngược với sự cổ quái có phần điên loạn mà Johnny Depp từng thể hiện khi vào vai nhân vật trong hai phần phim trước.

Một số hình ảnh từ trailer Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Ảnh: Warner Bros.

Với Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, phần tiếp theo trong kế hoạch của Grindelwald cũng được hé lộ. Sau màn diễu võ giương oai trong The Crimes of Grindelwald, gã phù thủy hắc ám đã sẵn sàng bước ra khỏi bóng tối, vung đũa phép phát động một cuộc chiến tranh. Mặt khác, mâu thuẫn gia đình Dumbledore cũng được đẩy lên cao trào với màn đụng độ rất có thể trở thành huynh đệ tương tàn.

Một phần đời sống của Hogwart thập niên 1930, khi thầy Dumbledore còn đang giảng dạy cũng được hé mở trong đoạn giới thiệu. Khán giả sẽ được thấy phiên bản mới hơn của phòng sinh hoạt chung - địa điểm quen thuộc xuất hiện trong loạt Harry Potter. Ở lần trở lại, anh thợ bánh Jacob (Dan Fogler) được thầy Dumbledore tặng một chiếc đũa phép. Anh không giấu nổi sự đắc ý khi nắm trong tay món đồ quyền năng.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore có sự góp mặt của Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams và Jude Law. Phim sẵn sàng ra rạp từ ngày 15/4/2022.