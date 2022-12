Griezmann sẽ giúp Pháp loại Anh?

Tình hình thi đấu cấp CLB của Griezmann không được ổn định trong suốt vài năm qua, nhưng ở tuyển Pháp hiện tại thì, khó có gì đảm bảo tính liên tục hơn sự hiện diện của anh.

Bởi nếu xuất trận trước tuyển Anh ở Tứ kết World Cup 2022, Griezmann sẽ đại diện cho đất nước mình lần thứ 72 liên tiếp. Một thống kê điên rồ.

Thú vị thay, trận đấu gần nhất mà Griezmann hoàn toàn ngồi trên ghế dự bị của tuyển Pháp, cũng chính là khi giao hữu với Anh vào ngày 13/6 năm 2017. Sau đó, kể từ trận vòng loại World Cup 2018 với Hà Lan vào ngày 31/8/2017 đến nay, tức đã 5 năm rưỡi trôi qua, không trận nào mà Griezmann không ra sân cống hiến cho Gà trống Gaulois, dù đó là trận Chung kết World Cup, một trận vòng loại với Kazakhstan hay là giao hữu với Bolivia.

Trong suốt hơn nửa thập kỷ, đáng ngạc nhiên khi Griezmann chưa từng nghỉ đá cho Pháp vì chấn thương, chưa từng càm ràm mệt mỏi hay đơn giản là cần nghỉ ngơi. Anh chính là chiếc máy phát điện điên cuồng của ĐT Pháp, luôn luôn di chuyển, đảo mắt tìm khoảng trống và gây ảnh hưởng đến thế trận.

Ở World Cup lần này, Griezmann cũng đảm nhận một vai trò đặc biệt quan trọng. Khi tuyển Pháp cần sắp xếp lại vì sự vắng mặt của N’Golo Kante và Paul Pogba, ít ai có thể tưởng tượng chìa khóa tái cấu trúc hàng tiền vệ lại chính là… một trong những tiền đạo hàng đầu trong lịch sử đất nước này (anh đứng thứ 3 trong danh sách chân sút vĩ đại nhất mọi thời của Gà trống Gaulois).

HLV Didier Deschamps đã đặt trọn niềm tin vào việc, yêu cầu một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của mình thay đổi lối chơi.

Trên đất Qatar, Griezmann chơi lùi sâu hơn thường lệ hòng dùng kỹ thuật, tư duy và cường độ thi đấu không mỏi mệt của mình hỗ trợ Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot. “Vị trí mới khá tự do và có nhiệm vụ nối kết các tuyến, cũng như cần chuyển trạng thái nhanh hơn để tham gia vào cả hai khâu tấn công và phòng ngự”, Griezmann chia sẻ.

Sách lược dụng binh của ĐT Pháp ở giải đấu này - thứ cần được thực hiện rất nhanh nhạy, dựa rất nhiều vào “trung tâm vận chuyển” Griezmann. Dù không nhận được nhiều sự chú ý như Kylian Mbappe (điều thực ra lại tốt), anh chính là cầu nối giúp hàng tiền vệ mới của Les Bleus hoạt động trơn tru, trong tương quan phối hợp với hàng công và đôi khi cả hàng thủ. Thực tế, Griezmann xứng đáng được ghi công trong hành trình lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất của tuyển Pháp, điều họ đã không làm được so với giải đấu lớn gần nhất, EURO 2020.

Trang The Athletic tiết lộ trước thềm giải đấu, Griezmann đã bỏ qua cái tôi của một đàn anh danh tiếng để học hỏi các mẹo nhằm thi đấu tốt ở vị trí mới từ Youssouf Fofana, tiền vệ 23 tuổi của AS Monano, người bất ngờ được gọi dự giải dù mới đá một trận cho tuyển Pháp trước đó. Griezmann rất vui lòng lắng nghe và học hỏi từ bất kỳ ai có thể nhằm cải thiện hơn nữa lối chơi của mình.

Có một chi tiết bên lề thú vị là chẳng biết vô tình hay hữu ý, cũng chính Griezmann và Fofana sắm vai… DJ chính trong một bữa tiệc gần đây của tuyển Pháp. Có thể xem đó là một ví dụ khác cho thấy sự hòa hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ của Gà trống Gaulois. Bầu không khí trong đội lúc này rõ ràng là vui vẻ, gắn kết hơn hẳn hồi Hè năm ngoái.

Ngoài đường pitch, Griezmann được biết đến là một người vui tính, hay pha trò, dễ bắt chuyện. Anh mang lại các giá trị quan trọng ở cả trong lần ngoài sân mà trên hết, là tinh thần lạc quan anh lan tỏa.

Chỉ có thể là một người lạc quan và tích cực (hoặc, đã nếm trải đủ thăng trầm), mới không xem việc bị kéo ra xa khung thành, bị yêu cầu liên tục rượt đuổi giành lại bóng cho đội dù mình là tiền đạo, là một cú sốc. Nhưng thực ra, sự chăm chỉ pressing cũng là điều Griezmann từng thể hiện khi còn được bố trí cao hơn.

Quan sát Griezmann thi đấu ở World Cup lần này, dù hơi quá, vẫn cảm giác anh có khả năng tạo ảnh hưởng trên toàn sân.

Cảm quan vị trí cực tốt giúp anh thu hồi bóng nhanh khi hỗ trợ phòng ngự, cũng như tung ra những đường chuyền hợp lý để duy trì quyền sở hữu bóng ở trung tuyến, trước khi lao lên để tham gia đột phá vào vòng cấm đối phương.

Có thể nói, Griezmann mang lại sự đĩnh đạc cho đội hình: “Chúng tôi rất cần sự cân bằng. Nếu không có hàng thủ tốt và được hỗ trợ tốt, bạn không thể thắng ở các giải đấu lớn. Tuyển Pháp rất coi trọng khâu phòng ngự, dù chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi và có thể lấy công bù thủ”.

Trong trận đấu gần nhất với Ba Lan ở vòng 1/8, Griezmann cho thấy anh có tố chất thủ lĩnh và có khả năng kiến lập một hàng tiền vệ đẳng cấp như thế nào.

Những đóng góp của anh đa dạng đến kinh ngạc: Lần lượt những đường chuyền dài và ngắn được tạo ra không chỉ hiệu quả mà còn đẹp mắt; những pha rót bóng nguy hiểm từ chấm cố định; những cú chọc khe gọn gàng mà tinh quái; những pha rê bóng nhanh, quấy rối và gây sức ép… Còn chiều ngược lại, là những pha lùi về nhanh chóng để đánh chặn hoặc thậm chí cả tắc bóng.

Trên sân hôm ấy, có một tình huống Griezmann đứng vị trí cao nhất trên hàng công. Dù đã là phút 90, anh vẫn lùi nhanh về nửa dưới sân nhà để nhận bóng. Để rồi sau một nhịp đập nhả với Rabiot, anh quan sát rồi chuyền cho Mbappe để phát động tấn công. Kết quả của pha bóng đó là bàn thắng thứ ba của tuyển Pháp chỉ vài giây sau.

Nhìn lại sự nghiệp của Griezmann, anh có sự linh hoạt để chơi ở các vị trí khác nhau và thường là ở hàng tiền đạo. Khi bắt đầu được triệu tập lên tuyển ở mùa 2013-14, Griezmann là tiền đạo cánh trái (vị trí hiện giờ của Mbappe). Sau một vài năm, anh được luân chuyển sang cánh phải; thậm chí có vài trận được xếp đá trung tâm để sắm vai một số 9 ảo.

Còn nhớ ở World Cup 2014, Griezmann được xem như gương mặt đại diện của Gà trống Gaulois, một biểu tượng trẻ trung của tuyển Pháp đang cố gắng phục hồi từ sau thảm họa tại Nam Phi 4 năm trước đó. Tuyển Pháp khi ấy vạch rõ một con đường đi, nhưng chưa sẵn sàng cho sự vĩ đại. Griezmann cũng chưa thể hiện được nhiều khi Les Bleus bị loại bởi nhà vô địch Đức.

Hai năm sau đó anh chính thức mất đi vai chính ở đội tuyển, sau khi Pháp gục ngã trước Bồ Đào Nha ở EURO trên sân nhà.

Nhưng cũng chính thất bại ấy đã tạo nên một Griezmann chín chắn hơn, khiêm nhường hơn, sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển mà không câu nệ vị trí hay vị thế. Để rồi đến năm 2018, anh là một trong những trụ cột quan trọng cùng những Mbappe, Pogba, Kante và những đồng đội khác, chung tay chạm đến cúp vàng thế giới.

Giờ đây, ở tuổi 31, Griezmann đang là máy phát điện, là chất kết dính của đội. Trong 118 trận cầu quốc tế của tuyển Pháp kể từ khi Griezmann ra mắt vào tháng 3/2014, chỉ vỏn vẹn 4 lần anh không ra sân. Chỉ hai lần anh ngồi dự bị, hai còn lại là vì chấn thương.

Bởi vậy mới nói, trước tuyển Anh ở Tứ kết World Cup năm nay, màn trình diễn của Griezmann sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến thế trận và thành quả của tuyển Pháp. Như một lệ thường.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019