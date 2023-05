Griezmann quá toàn diện

Griezmann được sinh ra để dành cho Atletico. Chỉ khi ở đây, tiền đạo người Pháp mới cho thấy phiên bản bùng nổ nhất. Ngòi nổ đáng sợ trước khung thành. Cỗ máy hoạt động bền bỉ. Quân bài lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Vào lúc này, không cầu thủ nào quan trọng hơn Griezmann ở Atletico. Tiền đạo người Pháp trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi đội chủ sân Metropolitano. Đáng nói, Griezmann toàn diện hơn dù rằng đã sang tuổi 32.

Chỉ với vài cái click chuột trên Google, người hâm mộ có thể dễ dàng tìm thấy những thống kê về số bàn thắng, kiến tạo,... của Griezmann. Thế nhưng, để biết vị trí chính xác của anh trên sân, đó lại là bài toán chỉ Simeone biết đáp án.

Suốt mùa 2022/23, vai trò của Griezmann liên tục thay đổi. Điều này một phần đến từ những xáo trộn ở hàng tiền vệ Atletico. Nhiều vị trí của họ không có phong độ tốt hoặc gặp vấn đề cá nhân, dẫn đến việc không thể dồn toàn tâm trí cho màn trình diễn.

Ví dụ, Koke nhiều thời điểm được cho là xuống phong độ. Trong khi đó, nhà vô địch World Cup 2022, Rodrigo De Paul bị cuốn vào vòng xoáy của màn khởi kiện vợ cũ, liên quan tới tranh chấp tài sản. Điều này ảnh hưởng lớn tới lối chơi Atletico.

Trong lúc Atletico nguy khó, Simeone đã có Griezmann, người sẵn sàng chơi mọi vị trí mà không hề phàn nàn. Xuất phát điểm là hộ công, nhưng tiền đạo người Pháp sẵn sàng lùi sâu để chơi như tiền vệ trung tâm, vị trí anh từng đá rất hay tại World Cup 2022.

Griezmann không phải "máy quét" với công suất cao. Thể hình mỏng cơm cũng khiến anh khó tranh chấp với những đối thủ cao, to ở giữa sân. Thế nhưng, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế cựu sao Barca lại chơi hay bất ngờ nhờ sự năng nổ và thể lực tuyệt vời.

Những thống kê không biết nói dối. Griezmann gây ngạc nhiên khi là cầu thủ thu hồi bóng nhiều thứ 5 trong đội, đứng thứ 6 về phương diện thực hiện các đường chuyền ngắn. Còn khi được trở lại vai trò hộ công, tiền đạo người Pháp bùng nổ mạnh mẽ. Anh có số cú sút trúng khung thành nhiều nhất (64), rê bóng nhiều nhất (42 lần), thắng nhiều cuộc tranh chấp tay đôi nhất (111 lần).

Trong năm 2023, người hâm mộ đang được thấy Griezmann rất toàn diện. Anh có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ sắm vai "trạm luân chuyển bóng" giữa hàng hậu vệ và tiền vệ, đến quân bài dạt cánh tạo khoảng trống, phối hợp với tiền đạo hay lùi sâu hỗ trợ hàng thủ.

Nói đến Griezmann lúc này cũng là nhắc tới cầu thủ cầm trịch, điều khiển nhịp độ trận đấu nhanh chậm tùy ý. Anh còn sắm vai cầu thủ phát động tấn công và chuyển đổi trạng thái rất cừ khôi. Tới nay, Griezmann ghi 11 bàn và 12 kiến tạo tại La Liga. Trong 4 trận gần nhất, anh ghi 2 bàn và có 4 đường chuyền dọn cỗ.

Khi Atletico thua Barca với tỷ số 0-1 hôm 23/4, Griezmann vẫn chơi hay. Thậm chí, nếu may mắn hơn, anh đã có bàn mở tỷ số sớm. Nhận xét Griezmann, đồng đội Rodrigo de Paul thẳng thắn so sánh tiền đạo người Pháp với Lionel Messi ở ĐTQG Argentina, cho rằng hai người giống như "như hai giọt nước". "Họ có lối chơi giống nhau, đá cùng vị trí nhưng không phải tiền đạo. Griezmann và Messi như những người chỉ huy trên mặt trận tấn công", De Paul nói với PSG Talk.

Khi bước qua tuổi 30, kỹ năng của một cầu thủ giỏi được đánh giá dựa trên khả năng tái tạo lại bản thân. Griezmann, người đã 32 tuổi, chưa bao giờ thiếu điều này.

Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, HLV Didier Deschamps sử dụng Griezmann như tiền vệ trung tâm, nhận nhiệm vụ hỗ trợ Adrien Rabiot và Aurélien Tchouaméni. Điều này giúp tuyến giữa của tuyển Pháp chơi chặt chẽ hơn.

"Chúng tôi biết Antoine làm rất nhiều điều tuyệt vời cho đội tuyển. Thông thường, anh ấy chơi cao hơn, ngay sau tiền đạo. Nhưng nhiều thời điểm, Griezmann lùi sâu, giúp tuyển Pháp có nhiều bóng và thoải mái triển khai tấn công", Tchouaméni nói.

Lúc về lại Atletico, Griezmann tiếp tục mang tinh thần như vậy. Cách anh tuân thủ chỉ đạo của Simeone không phải "sự hy sinh" hay miễn cưỡng làm điều đó. Ở đây, tiền đạo người Pháp cảm thấy hài lòng với bất kỳ vai trò nào, ngay cả khi chạm hay chuyền bóng cũng đều mang tới sự thích thú cho bản thân.

So với lúc còn khoác áo Barca, Griezmann không chơi hay như vậy. Cũng chính vì không thể hòa nhập được với lối chơi của đại diện xứ Catalonia, tiền đạo 32 tuổi bị gán mác "cú lừa thế kỷ". Bản hợp đồng làm Barca tốn đến 120 triệu euro nhưng không phát huy được tác dụng.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, Griezmann ở Atletico mang phiên bản khác. Mũi nhọn này như cỗ máy hoạt động bền bỉ. Ngôi sao không có cái tôi lớn, thích "bật HLV". Dù rằng đã 32 tuổi, Griezmann vẫn mang đôi chân rắn rỏi, luôn miễn nhiễm với chấn thương. Theo Transfermarkt, Griezmann không dính bất kỳ chấn thương nào từ đầu mùa. Suốt sự nghiệp, số lần dính chấn thương của anh cũng chỉ có 6 lần, với những ca rất bình thường như đau cơ, nhiễm Covid-19,...

Mùa này, Atletico chỉ còn mỗi mặt trận La Liga để chinh chiến. Trong bối cảnh Real Madrid liên tục sẩy chân gần đây, thầy trò Simeone có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đại kình địch. Hiện Atletico đang đứng thứ 3, chỉ kém Real 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Với phong độ thăng hoa của Griezmann, Atletico có quyền tin vào kịch bản bắt kịp, thậm chí vượt qua Real. Chức vô địch La Liga vẫn sẽ thuộc về Barca, nhưng về nhì mùa này cũng là kết quả chấp nhận được với đội chủ sân Metropolitano. Để làm điều đó, Simeone sẽ rất cần cậu học trò người Pháp mang phong độ thăng hoa trong đội hình.

