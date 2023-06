Grealish: Tới tận lúc lên tuyển Anh, tôi vẫn hơi say

Jack Grealish đã lên tiếng về việc anh nốc rượu, bia không ngừng khi ăn mừng chức vô địch Champions League của Man City.

Jack Grealish cùng các đồng đội đã ăn mừng hết mình sau khi vô địch Champions League.

“Tôi không nghĩ rằng mình là cầu thủ thích tiệc tùng”, Jack Grealish phát biểu sau khi anh và các đồng đội ở Man City hoàn tất cú ăn ba mùa giải này. Hình ảnh cầu thủ 27 tuổi người Anh uống rượu, bia để ăn mừng đã xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, Grealish khẳng định anh chỉ đang tận hưởng niềm vui.

“Tôi sẽ không bao giờ ngồi đây và nói dối rằng mình không uống rượu hay tiệc tùng. Tôi chỉ đơn giản là đang vui sướng và tận hưởng. Tôi đang sống trong giấc mơ của mình khi chơi cho câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, theo ý kiến của tôi. Chúng tôi vừa giành được cú ăn ba nên hiển nhiên tôi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và bạn bè của mình. Sau đó, tôi sẽ sẵn sàng trở lại tập luyện và thi đấu trong 4 tuần nữa”, Jack Grealish nói tiếp.

Hình ảnh này của Jack Grealish khiến nhiều CĐV lo ngại. Ảnh: Reuters

Jack Grealish nhấn mạnh: “Nghe này, nhiều cầu thủ trải qua mùa giải kéo dài 9 tháng còn tôi thì phải căng sức với mùa bóng dài 12 tháng. Tôi đã thi đấu ở World Cup và giờ đây giành cú ăn ba với Man City. Tôi sẽ quay trở lại sân tập trong 4 tuần nữa. Tại sao tôi không tận hưởng cho bản thân?”.

Tiền vệ người Anh tuyên bố: “Chúng tôi vừa giành cú ăn ba và điều này có thể sẽ không xảy ra lần nữa. Vì thế, tôi và các đồng đội đều ăn mừng hết cỡ. Mọi người nhìn thấy nhiều đoạn video hay hình ảnh tôi nốc rượu, bia nhưng những cầu thủ khác cũng hành động giống tôi, chẳng qua không bị camera quay lại. Tôi chỉ đang tận hưởng mùa giải thành công nhất đời mình”.

Sau khi cùng Man City thắng Inter Milan 1-0 ở chung kết Champions League 2022-23, Jack Grealish đã nhiều lần say khướt. Trên chiếc xe buýt chở các cầu thủ Man City diễu hành, Grealish tiếp tục chìm đắm trong rượu sâm panh. "Tôi là một con gà tây và con gà tây cần được cho ăn", Grealish liên tục nói với đồng đội trong bộ dạng cởi trần, đôi mắt khép hờ. Hình ảnh Grealish say sưa quá đà khiến truyền thông xứ sương mù và các CĐV lo ngại.

Jack Grealish đã được triệu tập lên tuyển Anh thi đấu hai trận tại vòng loại EURO 2024 trong tháng này. Grealish không ra sân ở trận thắng Malta 4-0 của “Tam sư” hôm 17/6. Tuy nhiên 3 ngày sau, anh vào sân từ ghế dự bị khi Anh thắng 7-0 trước Bắc Macedonia.

“Tôi đã vào sân thi đấu cho tuyển Anh và cảm thấy rất vui. Tuy nhiên tới tận khi lên tuyển vào thứ 3 tuần trước, tôi vẫn còn hơi say dù đã ngừng nốc rượu”, Grealish phát biểu.

Theo The Guardian, khi Grealish vào sân ở trận gặp Bắc Macedonia tại Old Trafford, các CĐV trên khán đài hét vang: “Jack Grealish, anh ta vẫn còn say rượu”.

