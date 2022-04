Grammy trao giải cho diễn viên từng vướng bê bối tình dục

Trong lễ trao giải Grammy, diễn viên Louis C.K. được vinh danh. Điều đáng nói, danh hài từng vướng bê bối quấy rối tình dục phụ nữ trong quá khứ.

Ngày 3/4 (giờ địa phương), The Hollywood Reporter đưa tin tại lễ trao giải Grammy 2022 diễn ra ở Las Vegas, Mỹ, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ đã trao giải thưởng Album hài kịch hay nhất cho Louis C.K.

Thông tin danh hài nhận giải thưởng quan trọng tại Grammy năm nay khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả phẫn nộ. Bởi trong quá khứ, Louis C.K. từng vướng bê bối quấy rối tình dục phụ nữ.

Louis C.K. từng vướng bê bối quấy rối tình dục phụ nữ. Ảnh: Getty.

Trên Twitter, đạo diễn, nhà văn Sarah Ann Masse viết: "Không thể tin được khi Louis C.K. vừa giành được giải thưởng tại Grammy. Trong khi Will Smith chịu những hậu quả khó lường sau cái tát đối với Chris Rock tại Oscar với nhiều dự án bị hủy bỏ thì một người lạm dụng tình dục vẫn nghiễm nhiên làm việc ở Hollywood".

Diễn viên Jen Kirkman - người từng từ chối hợp tác Louis C.K. sau bê bối tình dục - cho rằng danh hài không xứng đáng với giải thưởng Grammy.

Năm 2017, Louis C.K. từng bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục một nhóm phụ nữ. Ông bị nhiều nhà sản xuất, chương trình truyền hình quay lưng.

Kênh HBO loại diễn viên hài khỏi danh sách khách mời trong chương trình từ thiện Night of Too Many Stars. Tiếp theo, buổi công chiếu tác phẩm I Love You, Daddy của C.K. cũng bị hủy bỏ. Nhà phát hành The Orchard khi đó cũng đã quyết định hoãn khởi chiếu bộ phim mới vô thời hạn.

Sau đó, nghệ sĩ phải lên tiếng thừa nhận cáo buộc đúng sự thật và xin lỗi những người liên quan.

Lễ trao giải Grammy do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Giải Grammy lần thứ 64 đã phải dời ngày tổ chức một lần vì làn sóng bùng phát biến chủng Omicron của Covid-19. Ban đầu, sự kiện được lên lịch vào 31/1. Sự kiện năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena với sức chứa 17.000 người tọa lạc tại Las Vegas, Mỹ.