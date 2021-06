Grammy chọn 5 nhóm nhạc triển vọng nhất Kpop

StayC: StayC (viết tắt của Star To A Young Culture) là nhóm nhạc nữ sáu thành viên trực thuộc High Up Entertainment - công ty do chuyên gia tạo hit Black Eyed Pilseung thành lập. Đến từ công ty nhỏ và chưa sở hữu nhiều dự án âm nhạc, nhưng StayC sớm cho thấy tiềm năng phát triển với loạt thành tích đáng nhớ. Một phần sự thành công của StayC đến từ những video cover bài hát được đăng tải dưới cái tên High Up Girls của nhóm trước khi ra mắt.