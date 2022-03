Grab tăng cước tất cả dịch vụ

Grab vừa thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ bắt đầu từ ngày 10/3 để thích ứng với những biến động về giá xăng dầu và giá tiêu dùng,

Ứng dụng này cho biết việc điều chỉnh giá cước sẽ giúp bù đắp một phần chi phí vận hành của đối tác tài xế để họ có thêm cơ hội thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời khuyến khích đối tác hoạt động tích cực và phục vụ người dùng tốt hơn

Cụ thể, giá cước dịch vụ GrabCar 4 chỗ tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được điều chỉnh lên mức 29.000 đồng cho 2 km đầu tiên và 10.000 đồng mỗi km tiếp theo. Dịch vụ taxi công nghệ có giá cước cao nhất của Grab là GrabCar Protect 7 chỗ được điều chỉnh lên mức 38.600 đồng cho 2 km đầu tiên và 13.900 đồng mỗi km tiếp theo tại TP.HCM.

Tại Hà Nội, dịch vụ này có giá cước nâng lên 34.300 đồng 2 km đầu, 11.800 đồng cho mỗi km tiếp theo. Giá cước trên chưa bao gồm thời gian di chuyển sau 2 km đầu, dao động từ 430 đến 590 đồng mỗi phút theo từng dịch vụ và thành phố.

Dịch vụ GrabCar cũng tăng giá cước tại các tỉnh thành như Lâm Đồng, Bắc Ninh, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Vĩnh Phúc, phổ biến ở mức 27.500 đồng cho 2 km đầu tiên, dao động khoảng 10.000-12.400 đồng cho mỗi km tiếp theo với dịch vụ Grabcar 4 chỗ.

Grab vừa điều chỉnh giá cước phần lớn các dịch vụ để thích ứng với giá xăng tăng cao. Ảnh: Văn Nguyện.

Dịch vụ GrabBike cũng được điều chỉnh tăng giá cước. Tại TP.HCM, giá cước mới của dịch vụ này ở mức 12.500 đồng cho 2 km đầu tiên, 4.300 đồng mỗi km tiếp theo và 350 đồng cho mỗi phút di chuyển sau 2 km đầu tiên. Giá cước GrabBike tại Hà Nội được điều chỉnh thành 13.500 đồng cho 2 km đầu tiên, 4.300 đồng mỗi km tiếp theo và 350 đồng cho mỗi phút di chuyển sau 2 km đầu tiên.

Ngoài 2 thành phố lớn, dịch vụ GrabBike tại 30 tỉnh thành khác cũng được điều chỉnh tăng để thích ứng giá xăng, phổ biến là mức cước tương tự như tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, dịch vụ giao hàng GrabExpress siêu tốc tại TP.HCM, Hà Nội và 19 tỉnh thành khác cũng được điều chỉnh lên mức 16.000 đồng cho 2 km đầu tiên và 5.500 đồng mỗi km tiếp theo.

Cước dịch vụ GrabFood trên toàn Việt Nam được điều chỉnh lên mức 16.000 đồng cho 2 km đầu tiên và 5.000 đồng mỗi km tiếp theo. Dịch vụ GrabMart có giá cước lên mức 17.000 đồng cho 2 km đầu tiên và 6.000 đồng mỗi km tiếp theo.

Sau lần điều chỉnh gần nhất vào 15h ngày 1/3, giá xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 545 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 547 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít và xăng RON 95 là 26.834 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ sáu liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Hiện, giá bán cả hai mặt hàng xăng RON 95 và E5 RON 92 đều ở mức cao nhất lịch sử.

Giá xăng tăng cao đã khiến nhiều tài xế không còn mặn mà với việc chạy xe cho các ứng dụng. Nhiều người dùng tại TP.HCM ghi nhận lượng tài xế đối tác của các ứng dụng khan hiếm khiến thời gian chờ mỗi cuốc xe kéo dài hơn. Các tài xế cũng chia sẻ đang phải chạy nhiều đơn giao đồ ăn cùng lúc do thiếu tài xế trong khi giai đoạn trước đó họ chỉ giao một đơn hàng mỗi cuốc xe.