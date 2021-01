Grab Food bắt tay Listerine tặng quà Tết thiết thực cho khách hàng

Nhằm giúp các bàn tiệc cuối năm vẫn “healthy và balance”, Grab Food bắt tay Listerine mang đến nhiều quà tặng thiết thực.

Từ 18/1 đến 26/1, khi đặt đồ ăn hoặc nước uống ở các nhà hàng có dán sticker Listerine qua ứng dụng Grab Food, khách hàng có cơ hội nhận “mưa lì xì” gồm nhiều ưu đãi của Grab Food và quà tặng hấp dẫn từ Listerine. Cụ thể, với những đơn hàng từ 60.000 đồng, người dùng Grab Food có cơ hội nhận ngay voucher giảm giá tối đa 30.000 đồng và một sản phẩm Listerine 100 ml bất kỳ.

Hai sản phẩm Listerine sẽ góp mặt trong chương trình lần này là Listerine Cool Mint 100 ml và Listerine Cool Mint Zero 100 ml. Nếu Listerine Cool Mint là dòng nước súc miệng quen thuộc với vị bạc hà the mát sảng khoái, thì Listerine Cool Mint Zero lại có hương vị dễ chịu, phù hợp phái đẹp không thích vị cay. Đây là cơ hội giúp mọi người thoả sức ăn ngon, mà vẫn an tâm răng luôn chắc khoẻ.

Sự hợp tác của Grab Food và Listerine là lời tri ân cũng như chúc may mắn gửi đến mọi người dịp đầu xuân.

Bên cạnh 2 dòng sản phẩm Listerine Cool Mint và Listerine Zero, Listerine có nhiều sản phẩm khác, đa dạng hoá lựa chọn của người tiêu dùng.

Gấp đôi lượng natri flouride, giúp ngừa sâu răng, hương trà xanh thơm mát và vị không cay dễ chịu giúp Listerine Green Tea là lựa chọn phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Trong khi đó, Listerine Healthy Bright là sản phẩm có vị mặn thanh mát của chanh và muối, không cay, giảm thiểu việc hình thành vết ố vàng, giúp răng trắng sáng tự nhiên sau 2 tuần.

Ngoài ra, thương hiệu còn có Listerine Kids dành riêng cho các bé từ 6 tuổi trở lên, với vị dâu ngọt ngào quen thuộc cùng lượng flouride an toàn. Công thức nam châm đặc biệt trong sản phẩm giúp hút sạch mảng bám, đánh bật vi khuẩn, ngăn ngừa sâu răng hiệu quả cho bé.