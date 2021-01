Grab được bình chọn là super app tốt nhất năm 2020

Độ phủ, số lượng người dùng vượt trội là ưu thế giúp Grab được người dùng bình chọn nhiều nhất trong năm 2020.

Sự đa dạng dịch vụ, độ phủ sóng rộng giúp Grab được người dùng yêu thích, bình chọn nhiều nhất trong hạng mục siêu ứng dụng năm 2020.

Sau nhiều ngày tổ chức bình chọn, Zing đã có kết quả cho hạng mục siêu ứng dụng (super app) của Best Innovation Award 2020. Theo đó, siêu ứng dụng được độc giả bình chọn nhiều nhất là Grab với 74%.

Bộ đôi ứng dụng đứng sau là VinID (10,2%) và Baemin (7,6%).

Grab đến Việt Nam từ đầu năm 2014, ban đầu là ứng dụng thuần gọi xe. Nền tảng này khi đó ghi dấu ấn nhờ những chương trình khuyến mãi dày đặc, giảm mức giá dịch vụ xuống rất cạnh tranh.

Sau khi đối thủ lớn nhất là Uber rút khỏi thị trường Việt Nam, Grab có lợi thế lớn và gần như thống trị thị phần gọi xe tại Việt Nam. Theo ABI Research, thị phần gọi xe của Grab trong 6 tháng đầu năm 2020 chiếm 74,6%, trong khi 2 đối thủ lớn còn lại là Be và Gojek mỗi hãng chiếm khoảng hơn 12%.

Thị trường gọi xe dù là lĩnh vực mà Grab thống trị nhưng thực tế lại không quá hấp dẫn. Sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến số lượng cuốc xe hoàn thành của Grab, cũng như các đối thủ, đều giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. Các hãng cũng phải liên tục đưa ra các ưu đãi cho người dùng, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Đó là lý do các siêu ứng dụng đều cố gắng mở ra nhiều mảng kinh doanh màu mỡ hơn như giao hàng, giao đồ ăn hoặc dịch vụ tài chính. Từ cuối năm 2019, Grab cho biết các mảng dịch vụ khác đã chiếm 50% tổng giá trị sản phẩm của công ty này.

Tại thị trường Việt Nam, ngoài gọi xe thì Grab còn cung cấp các dịch vụ bao gồm giao đồ ăn, giao hàng, đi chợ hộ hay mô hình "căn bếp trung tâm" Grab Kitchen. Ngoài ra, ví điện tử Moca cũng liên kết với nhiều dịch vụ như thanh toán hóa đơn, nạp thẻ điện thoại, mua các gói sử dụng lâu dài hay liên kết để đặt khách sạn, điểm du lịch...

Sự đa dạng về dịch vụ giúp siêu ứng dụng này đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dùng. Bên cạnh đó, Grab còn cung cấp các gói dịch vụ cho doanh nghiệp, giải quyết nhu cầu di chuyển, giao hàng của nhiều công ty.

Lợi thế lớn của Grab là tốc độ mở rộng thị trường. Sau 7 năm hoạt động, ứng dụng này đã xuất hiện tại 43 tỉnh, thành phố. Những người dùng thành thị vẫn có thể sử dụng dịch vụ của Grab khi về quê. Đây là lý do giúp siêu ứng dụng này ngày càng phổ biến.

VinID là cái tên quen thuộc, từng gắn với hệ thống siêu thị VinMart. Hiện nay VinID đã mở rộng ra nhiều dịch vụ, trong đó ví điện tử VinID Pay có tính năng đi chợ online, thanh toán điện, nước, truyền hình, Internet, mua bảo hiểm, vé xe, thanh toán tại các cửa hàng tạp hóa là đối tác VinShop.

Ngoài ra, VinID cũng là ứng dụng phân phối vé cho nhiều sự kiện như liveshow ca nhạc, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Điểm mạnh của siêu ứng dụng này là hệ sinh thái rộng, tích hợp với nhiều dịch vụ từ các tập đoàn lớn.

Ứng dụng giao đồ ăn Baemin bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6/2019, tập trung vào khu vực trung tâm các thành phố lớn. Trong giao đoạn cuối năm 2020, theo công ty nghiên cứu thị trường Asia Plus, Baemin đã có mức tăng trưởng ấn tượng về thị phần và lọt vào top 3 dịch vụ giao đồ ăn tại Việt Nam, sau Grab Food và Now.

Việc tập trung vào lĩnh vực giao đồ ăn chính là lợi thế của Baemin so với các đối thủ còn lại. Xây dựng hình ảnh cá tính, chất lượng món ăn giúp cho Baemin nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của người dùng tại TP.HCM và Hà Nội.

So với Grab, Be có tuổi đời non trẻ hơn nhiều. Siêu ứng dụng Việt Nam ra mắt vào cuối năm 2018, nhưng chỉ trong nửa đầu năm 2019 đã vượt qua GoViet về số lượng cuốc xe hoàn thành.

Tới cuối năm 2019, Be có sự thay đổi ở bộ máy lãnh đạo khi nhà sáng lập Nguyễn Thanh Hải rời vị trí CEO, được thay thế bằng bà Nguyễn Hoàng Phương. Cũng có định hướng phát triển "siêu ứng dụng", nhưng Be đã dừng tham gia mảng giao đồ ăn. Thay vào đó, siêu ứng dụng này khai thác dịch vụ giao hàng, mua xe khách, đi chợ hộ.

Gần đây, Be còn tham gia phân phối vé chương trình Rap Việt, phát triển chương trình khách hàng thân thiết beLoyalty, và kết hợp nhiều nền tảng ví điện tử cho thanh toán.

GoViet chính thức trở thành Gojek vào tháng 7/2020, sau hơn 2 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Đây là bước đi nhằm hợp nhất siêu ứng dụng, tương thích với nền tảng đang sử dụng tại 3 thị trường Đông Nam Á khác là Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Hiện tại Gojek cung cấp 3 dịch vụ gọi xe (GoBike), giao hàng (GoSend), giao đồ ăn (GoFood) bằng xe máy tại TP.HCM và Hà Nội. Với sự đầu tư lớn, những chiến lược mới ở thị trường khu vực, Gojek có thể còn nhiều thay đổi trong năm 2021.